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Manyas gölünde RAMSES projesi için saha incelemesi

Manyas Belediyesi'nin yürüttüğü RAMSES projesi kapsamında AB Horizon Europe desteğiyle heyet, Kaymakam Mustafa Salih Bayram'ı ziyaret edip saha incelemeleri yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Berk Doğan

Manyas gölünde RAMSES projesi için saha incelemesi

RAMSES projesi ve çalışma kapsamı:

Manyas Gölü'nün korunması ve sürdürülebilir geleceğe taşınması amacıyla yürütülen RAMSES - Manyas Gölü Doğa Temelli Restorasyon Projesi kapsamında ilçede kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildi. Projenin yürütücülüğünü Manyas Belediyesi üstleniyor ve uygulama AB Horizon Europe - EUROLakes Replication Call desteği çerçevesinde sürdürülüyor.

Program kapsamında proje ekibi, çalışmalarda izlenecek yöntemler, hedeflenen restorasyon alanları ve koruma öncelikleri hakkında değerlendirme yaptı. Çalışmalar, göl ekosisteminin korunmasına yönelik somut adımlar atılmasını ve uzun vadeli izleme mekanizmalarının kurulmasını amaçlıyor.

Ziyaret ve yerinde incelemeler:

Heyet, ilk olarak Manyas Kaymakamlığına giderek Kaymakam Mustafa Salih Bayram ile bir araya geldi. Görüşmede RAMSES Projesi'nin kapsamı, beklenen çıktı ve sahada yürütülecek uygulamalar hakkında bilgi verildi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından heyet, proje kapsamında belirlenen saha alanlarında detaylı incelemeler yaptı. Yerinde yapılan gözlemler, projenin öncelikli müdahale noktalarını belirlemeye ve uygulama planlarını sahaya uyarlamaya yönelik veri topladı.

Hedefler ve beklentiler:

Yürütülen çalışmalarla Manyas Gölü'nün korunması, doğal habitatların restorasyonu ve bölgenin sürdürülebilir bir geleceğe taşınması hedefleniyor. Proje paydaşları, saha bulgularını değerlendirip önümüzdeki dönemde uygulanacak adımlar için koordinasyon sağlamayı planlıyor.

Katılımcılar arasında Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdür Vekili Gamze Güçlü, Milli Parklar Şefi Emine Düzmekik ve Kuşcenneti Milli Parklar Şefi Ayşegül Coşkun Akpulat da yer aldı. Yapılan incelemeler, proje uygulamalarının yerel yönetim ve ilgili kurumlar işbirliğiyle ilerleyeceğinin altını çizdi.

MANYAS GÖLÜ İÇİN RAMSES PROJESİ’NDE SAHA ÇALIŞMASI

MANYAS GÖLÜ İÇİN RAMSES PROJESİ’NDE SAHA ÇALIŞMASI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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