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Manyas'ta baklagil ve organik makarna üretimi yerinde değerlendirildi

Dr. Hüseyin Düzgün ve Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Kulak'taki makarna tesisini ziyaret edip üretim süreçleri ve ürün çeşitlerini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Berk Doğan

Manyas'ta baklagil ve organik makarna üretimi yerinde değerlendirildi

Manyas'ta üretim alanları yerinde incelendi

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ile Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas'ın Kulak bölgesinde faaliyet gösteren bir makarna üretim işletmesini ziyaret etti. Ziyarette işletme yetkilileri yürütülen çalışmalar ve üretim süreçleri hakkında yetkililere bilgi verdi.

Ürün yelpazesi ve hammaddeler:

İşletmede organik, vegan ve katkı maddesi içermeyen ürünlerin üretimine ağırlık veriliyor. Ürün gamında baklagil makarnaları, çocuk beslenmesine yönelik ürünler ve organik püreler yer alıyor. Hammaddeler arasında kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut ve siyez buğdayı gibi alternatifler dikkat çekiyor.

Üretim süreçleri ve tesis incelemesi:

İnceleme sırasında üretim alanları ve hatları gezilerek üretim süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi alındı. Yetkililer, farklı sebze ve baklagiller kullanılarak hazırlanan çeşitli makarna ürünlerinin üretildiğini aktardı. Ziyaret kapsamında işletme yetkilileriyle yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

MANYAS’TA MAKARNA ÜRETİMİNE YAKIN İNCELEME

MANYAS’TA MAKARNA ÜRETİMİNE YAKIN İNCELEME

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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