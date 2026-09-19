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Manyetik kontrollü düzenle güneş panellerinin maksimum güç noktası ortalama yüzde 98 verimle izlendi

KBÜ'den Prof. Dr. Selim Öncü'nün yer aldığı TÜBİTAK destekli projede manyetik kontrollü MPPT devresi laboratuvar testlerinde ortalama yüzde 98 verim sağladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Taylan Polat

Manyetik kontrollü düzenle güneş panellerinin maksimum güç noktası ortalama yüzde 98 verimle izlendi

Karabük Üniversitesi araştırmacısının katkısıyla tamamlanan proje

Gazi Üniversitesi yürütücülüğünde ve TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen "Yenilenebilir Enerji Sistemleri için Manyetik Kontrollü Maksimum Güç Noktası İzleme Sisteminin Gerçekleştirilmesi" başlıklı proje tamamlandı. Projede Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Güngör Bal danışman, Gazi Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Kenan Ünal yürütücü, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Öncü ise araştırmacı olarak yer aldı. Çalışmada amaç, güneş panellerinin ürettiği elektriğin daha verimli kullanılması için panelin maksimum güç noktasının sürekli ve hassas biçimde izlenmesiydi; yapılan testlerde sistemin ortalama yüzde 98 verimle takip ettiği belirlendi.

Teknik yaklaşım ve devre yapısı:

Projede, ana hedef güç dönüştürücü devredeki kayıpları azaltmak olduğundan, anahtarlama kayıplarını en aza indiren E sınıfı rezonans güç dönüştürücü yapısı tercih edildi. Bu yapı sayesinde anahtarın üzerindeki gerilimin sıfıra indiği anda anahtarın çalışması sağlanarak anahtarlama sırasındaki ısıya dönüşüm düşürüldü. Panelden çekilen gücün hassas ayarlanması ise devredeki bobinin manyetik nüvesine eklenen ikinci bir sargı ile sağlandı; bu sargıdan geçirilen akım bobinin elektriksel özelliklerini değiştirerek panelden çekilen gücün ayarlanmasına olanak tanıdı. Böylece maksimum güç noktası takibi, bobinin manyetik değişkenliği kullanılarak elektronik olarak gerçekleştirildi.

Modelleme, deneyler ve bulgular:

Sistem önce bilgisayar ortamında modellenip benzetimleri yapıldı; daha sonra laboratuvarda prototip üretildi ve farklı güneş radyasyonu ile panel sıcaklığı koşullarını taklit eden bir güç kaynağıyla test edildi. Gerçekleştirilen deneylerde sistemin panelin üretebileceği maksimum gücü ortalama yüzde 98 verimle izlediği kaydedildi. Ayrıca testler, anahtarlama şartlarının tüm çalışma aralığında korunduğunu ve ısıya dönüşen enerji kayıplarının azaldığını gösterdi. Araştırmacılar, kullanılan devre yapısının literatürde benzer bir uygulamasına rastlanmadığını belirtti ve yöntemin sadece güneş enerjisinde değil, elektrikli araç ve batarya şarj sistemleri gibi farklı alanlarda da değerlendirilebileceğini vurguladı.

Proje çıktıları, güneş enerjisi sistemlerinde verimliliği artırmaya yönelik alternatif bir MPPT (maksimum güç noktası takibi) yaklaşımı sunuyor; manyetik nüveye eklenen sargı ile güç ayarı ve E sınıfı rezonans tasarımı bir araya getirilerek hem hassas takip hem de düşük ısı kaybı sağlandı. Projenin ekip yapısı ise şu şekilde: yürütücü Dr. Öğr. Üyesi Kenan Ünal, araştırmacı Prof. Dr. Selim Öncü, danışman Prof. Dr. Güngör Bal.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDEN (KBÜ) PROF. DR. SELİM ÖNCÜ’NÜN ARAŞTIRMACI OLARAK GÖREV ALDIĞI TÜRKİYE...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDEN (KBÜ) PROF. DR. SELİM ÖNCÜ’NÜN ARAŞTIRMACI OLARAK GÖREV ALDIĞI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) DESTEKLİ PROJEDE, GÜNEŞ PANELLERİNİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI TAKİP EDEN SİSTEMİN ORTALAMA YÜZDE 98 VERİMLE ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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