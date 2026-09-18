manyezitte entegre üretimle 60’tan fazla ülkeye açılan strateji

Türkiye kaynak gücünü küresel rekabete çeviriyor:

KÜMAŞ, OYAK grubu şirketi olarak sahip olduğu kripto kristalin manyezit rezervlerinin yaklaşık yüzde 20’sine tekabül eden potansiyeli, entegre üretim ve Ar-Ge ile yüksek katma değerli ürünlere dönüştürüyor. Şirketin üretim hattı, madencilikten nihai ürüne kadar uzanan bütünleşik bir yapı sunuyor; bu yapı üretimde kalite, maliyet yönetimi ve tedarik güvenliği açısından önemli avantaj sağlıyor.

KÜMAŞ, manyeziti demir çelik, çimento, cam ve refrakter sanayileri başta olmak üzere temel sanayi kollarının hammadde ihtiyacına cevap verecek şekilde işliyor ve ürünlerini 60’tan fazla ülkeye ihraç ederek Türkiye’ye döviz girdisi sağlıyor.

kaynak avantajından ürün farklılaştırmaya:

Genel Müdür Atilla Adem Aydın, şirketin doğal kaynak avantajını "Doğal kaynak avantajımızı küresel pazarlarda rekabet gücüne dönüştürüyoruz" sözleriyle özetliyor. Aydın, Ar-Ge’yi üretim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirerek yalnızca yeni ürün geliştirmediklerini, aynı zamanda üretim verimliliğini sürekli iyileştirdiklerini vurguluyor.

Şirket, kendi ocaklarından çıkardığı cevheri sinter, kalsine ve fused manyezit ile refrakter ürünlere dönüştürüyor; bu dikey entegrasyon, hem iç pazardaki ihtiyaçları karşılama hem de ithal ikamesi yaratma açısından kritik rol oynuyor.

yüksek katma değer ve ihracatta rekabet:

KÜMAŞ, refrakter ve magnezyum oksit (MgO) bazlı ürünler üreterek hem yurtiçi sanayinin tedarik güvenliğine katkı sağlıyor hem de ihracatla ülkeye katma değer getiriyor. Aydın, şirketi farklılaştıran unsurlar arasında rezerv gücü, entegre üretim, güçlü Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetini ön plana çıkarıyor.

Şirketin küresel pazarda rekabet ettiği başlıca muhataplar arasında Çin, Hindistan ve Avrupa merkezli üreticiler bulunuyor; KÜMAŞ, kaynak avantajını sürdürülebilir ve müşteri odaklı üretim modelleriyle rekabete çeviriyor.

sürdürülebilirlik ve çevresel performans:

Aydın, çevresel performansı rekabet avantajı olarak gördüklerini belirterek Çevresel Ürün Beyanı (EPD), GRI ve TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlamaları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalar, dijitalleşme yatırımları ve verimlilik artırıcı önlemler üretim süreçlerinin odağında yer alıyor.

Şirket ayrıca ISO 14064 ve ISO 14067 standartlarıyla karbon ayak izini ölçüyor, düşük karbonlu üretim teknolojileri ve alternatif hammaddeler üzerinde çalışıyor; net sıfır emisyon hedefini yenilikçi ürün ve teknolojilerle desteklemeyi stratejik görüyor.

KÜMAŞ, madencilik faaliyetlerinde rehabilitasyon, biyoçeşitliliğin korunması, sıfır atık, su yönetimi ve kaynak verimliliği uygulamalarına öncelik vererek hem çevresel sorumluluğu hem de uluslararası pazarlarda güvenilir bir çözüm ortağı olma iddiasını güçlendiriyor. Avrupa Birliği regülasyonları ve sürdürülebilirlik standartları şirket uygulamalarının merkezinde yer alıyor.

Sonuç olarak, KÜMAŞ’ın rezerv gücü, entegre üretim modeli, güçlü Ar-Ge kapasitesi ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı, şirketi hem iç pazarda hem de dış pazarlarda Türkiye’yi temsil eden önemli bir oyuncu haline getiriyor.

KÜMAŞ GENEL MÜDÜRÜ ATİLLA ADEM AYDIN