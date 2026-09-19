Maraş'tan teşekkür: cenaze naklini yapan ekiplere 3,5 yıl sonra vefa

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgeye sevk edilerek çeşitli destekler sağladı. Bu destekler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin cenaze nakil ve defin hizmetleri de yer aldı. Aradan geçen 3,5 yılda, bu hizmetlerden yararlanan bir vatandaşın gönderdiği hediye ve mesaj, yapılan iyiliğin unutulmadığını gösterdi.

Antalya ekiplerinin müdahalesi:

Deprem sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, mobil aşevi, sağlık hizmetleri ve ASAT gibi birimler hızla afet bölgesine sevk edildi ve uzun süre bölgede çalıştı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere çeşitli illerde yaşamını yitirenlerin dini esaslara uygun defin işlemlerini yürüttü ve cenazelerin gideceği illere nakillerini organize etti.

Duygulandıran teşekkür ve gönderi:

Antalya'ya bağlı ekiplerin desteğini unutmayan afetzedelerden Ali Yardımcı, 3,5 yıl sonra Kahramanmaraş'tan bölüme bir koli Maraş dondurması ve içeriğinde duygusal bir teşekkür mesajı gönderdi. Mesajda, 6 Şubat depremlerinde vefat eden annesinin mezarının naklinde kendilerine yardımcı olunduğu için teşekkür edildi ve iyi dilekler iletildi.

Mezarlıklar Şube Müdürü Erkan Sel, gönderilen notu okuduklarında duygulandıklarını belirtti. Sel, çok sayıda aileye hizmet verdikleri için her birini anımsamanın güç olduğunu, ancak vatandaşın kendilerini hatırlayıp teşekkür etmesinin ekipleri mutlu ettiğini söyledi. Ayrıca ekiplerin deprem anından itibaren hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktığını, birçok bölgede cenaze hizmetlerini eksiksiz sağladıklarını vurguladı.

Erkan Sel, yapılan hizmetin amacı ve süreci hakkında şu noktaları aktardı: dini esaslara uygun defin işlemlerinin yapıldığı, cenazelerin gideceği illere nakillerin gerçekleştirildiği ve ekiplerin vatandaşların acılarını paylaşmaya çalıştığı. Konuşmasını Allah bir daha böyle acı günler yaşatmasın sözleriyle sonlandırdı.

Gönderilen hediye ve satır arası teşekkür, afet anında verilen hizmetlerin kalıcı etkisini ve unutulmadığını bir kez daha hatırlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür insani dayanışma örneklerinin ekipler için moral kaynağı olduğunu ifade etti.

ERKAN SEL