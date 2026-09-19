Mardian Mall altıncı yaşını halkla kutlayıp Mardin'in sosyal hayatına katkısını pekiştirdi

kutlama programı:

Mardian Mall, 6. kuruluş yılını gün boyu süren etkinliklerle kutladı. Günlerdir devam eden organizasyonların finali kapsamında düzenlenen özel programda konserler, sahne gösterileri ve çocuk etkinlikleri ziyaretçilere sunuldu. Etkinlikler, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılıma sahne oldu ve alışveriş merkezinin farklı noktalarda kurulan sahneleri gün boyunca canlı tuttu.

Program süresince mağazalar da kutlamalara eşlik ederek ziyaretçilere ikramlarda bulundu. Kutlamalar, Mardian Mall’un yalnızca alışveriş yapılan bir merkez olmaktan öte, kent yaşamının bir parçası olduğunun altını çizdi.

pasta kesimi ve çocuk etkinlikleri:

Kutlamaların en dikkat çekici anlarından biri 6. yıl pastasının küçük ziyaretçilerle birlikte kesilmesi oldu. Çocukların katılımıyla gerçekleşen pasta kesimi hem renkli görüntülere sahne oldu hem de hazırlanan pastalar tüm ziyaretçilere ikram edildi. Gün boyunca mağazalar tarafından yapılan dağıtımların yanı sıra çocukların yoğun ilgi gösterdiği Pırıl ve arkadaşları lisanslı etkinliği de programa canlılık kattı.

Sahne gösterileri ve mini konserlerle süren kutlamalarda, Mardian Mall’un farklı köşelerinde oluşturulan etkinlik alanları ailelere ve çocuklara yönelik deneyimler sundu. Ziyaretçiler etkinlikleri takip ederken hem eğlendi hem de alışveriş merkezinin 6 yıllık yolculuğuna ortak oldu.

yönetici değerlendirmesi:

Mardian Mall Genel Müdürü Mahmut Yıldızhan, 6. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada merkezin Mardin’in sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmayı önceliklendirdiğini vurguladı. Yıldızhan, "Mardian Mall olarak 6 yıldır yalnızca bir alışveriş merkezi olmanın ötesinde, Mardin’in sosyal ve kültürel yaşamına değer katan bir yaşam merkezi olma hedefiyle çalışıyoruz. Bugün ziyaretçilerimiz, markalarımız, çocuklarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte 6 yıllık emeğimizi ve yolculuğumuzu kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yıldızhan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yolculukta emeği ve katkısı bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, markalarımıza ve bizi her zaman destekleyen ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da aynı enerji, heyecan ve kararlılıkla Mardin’e değer katmaya devam edeceğiz." Bu ifadeler, kutlamanın merkez için hem bir değerlendirme hem de gelecek taahhüdü niteliğinde olduğunu gösterdi.

Kuruluşundan bu yana Mardin’in buluşma noktalarından biri olan Mardian Mall, 6. yılında da ziyaretçilerine alışverişin ötesinde deneyimler sunan bir yaşam merkezi olma rolünü sürdürüyor.

MARDİAN MALL’DA 6’NCI YIL COŞKUSU YAŞANDI. GÜNLERDİR DEVAM EDEN ETKİNLİKLERİN FİNALİ, BUGÜN DÜZENLENEN ÖZEL PROGRAMLA GERÇEKLEŞİRKEN; KONSERLERDEN SAHNE GÖSTERİLERİNE, ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDEN PASTA KESİMİNE KADAR GÜN BOYU RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI.