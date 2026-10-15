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Mardin 1969, Dimitrov'un golüyle Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi

Trendyol 1. Lig 10. haftasında Mardin 1969 Spor, Dimitrov'un 10. dakikadaki golüyle sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti ve üç puanı aldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mardin 1969, Dimitrov'un golüyle Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi

Mardin 1969, Dimitrov'un golüyle Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Mardin 1969 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta Fatih Karagümrük'ü tek golle mağlup etti. Karşılaşma 21 Kasım tarihinde 21 Kasım Stadı'nda oynandı. Hakem üçlüsünü Burak Olcar, Kadir Akıllı ve Oğuzhan Yazır oluşturdu.

Maçın kritik anları:

Karşılaşmanın erken anlarında sahneye çıkan isim Dimitrov oldu; Mardin 1969 Spor'un golünü 10. dakikada kaydeden Dimitrov maçın tek golüne imza attı. Her iki takım da maç boyunca kontrollü bir oyun sergiledi, Mardin ekip savunmasını öne çıkararak rakibine net pozisyonlar vermemeye çalıştı. Oyunun ilerleyen bölümlerinde yapılan hamlelerle tempo değişti; yerini alan oyuncular maçın son bölümünde dengeyi aradı.

Kadro ve disiplin:

Mardin 1969 Spor kadrosu şu şekilde sahaya çıktı: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Osman Yıldırım dk. 72), Kayode (Berkay Doğan dk. 72), Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Eray Korkmaz dk. 31), Wilks (Emre Taşdemir dk. 55), Teklic (Şahverdi Çetin dk. 55). Yedeklerde ise Ömer Kahveci, Bünyamin Balat, Enes Erol, Muammer Denizhan Taşkan ve Ahmet Ülük vardı. Teknik direktör: Ivaylo Petev.

Fatih Karagümrük'ün başlangıç 11'i: Silvestri, Biraschi, Emre Akbaba, Barış Kalaycı (Tiago Çukur dk. 65), Cenk Tosun, Onogo (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 84), Siopis (Doh dk. 80), Candan Başkale, Ramazan Civelek (Halis Joshua Esen dk. 65), Muhammed Sarıkaya, Anıl Yiğit Çınar. Yedekler arasında Batuhan Şen, Berke Can Evli, Robin Yalçın, Muhammed Kadıoğlu ve Kaan Demir yer aldı. Teknik sorumlu: Selçuk Tarakçı.

Maçta kaydedilen gol: Dimitrov (dk. 10) — Mardin 1969 Spor. Sarı kart gören oyuncular Mardin 1969 Spor'dan Adem Eren Kabak, Teklic, Emre Taşdemir ile Fatih Karagümrük'ten Anıl Yiğit Çınar oldu.

MARDİN 1969 SPOR&#039;A GALİBİYETİ GETİREN GOL, 10. DAKİKADA ZDRAVKO DİMİTROV&#039;DAN GELDİ.

MARDİN 1969 SPOR'A GALİBİYETİ GETİREN GOL, 10. DAKİKADA ZDRAVKO DİMİTROV'DAN GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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