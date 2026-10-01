Mardin 1969 Spor başkanı Aşar'dan bahis açıklaması: geçmişe dair şeffaflık vurgusu

Rıdvan Aşar'ın açıklaması

Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, yürütülen bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, bahis işlemlerinin kulübün amatör liglerde mücadele ettiği döneme ait olduğu ve herhangi bir maddi çıkar gözetilmediği ifade edildi.

TFF'nin sevk kararı:

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması çerçevesinde son 5 yıl içinde idareci olarak görev yapmış ve görev döneminde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu listede Mardin 1969 Spor'dan 13 yönetici bulunduğu belirtildi.

Aşar'ın savunması ve vurguları:

Aşar, paylaştığı metinde iddiaların kulübün amatör dönemine ilişkin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bahse konu işlemler, yaklaşık dört yıl önce, Mardin 1969 Spor'un henüz amatör liglerde mücadele ettiği dönemde, bazı müsabakaları takip edebilmek amacıyla kısa süreliğine kullanılan yasal bahis platformları üzerinden, herhangi bir gelir veya maddi menfaat amacı olmaksızın gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemlerde kulübümüzü, herhangi bir müsabakayı veya sportif rekabeti etkilemeye yönelik hiçbir art niyet, çıkar ya da menfaat bulunmamaktadır. Kulübümüzün profesyonel liglere yükselmesinden itibaren gerek şahsım gerekse yönetici arkadaşlarım tarafından herhangi bir bahis işlemi gerçekleştirilmemiştir. Gerekli açıklamalarımızı ilgili kurullara sunduk. Süreci hukuki zeminde ve şeffaflıkla takip ederek kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Aşar'ın açıklamasında, kulübün adı ve pozisyonu korunarak soruşturmaya ilişkin belgelerin ilgili kurullara teslim edildiği ve sürecin hukuki yollarla şeffaf şekilde takip edileceği vurgulandı. Kulüp yönetimi, iddiaların aydınlatılması için işbirliğine açık olduklarını belirtti.

MARDİN 1969 SPOR BAŞKANI RIDVAN AŞAR, BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA PFDK'YA SEVK EDİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNDU.