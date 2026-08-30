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mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Mardin 1969 Spor, evinde Vanspor FK ile 1-1 berabere kalarak puanlarını paylaştı; Kayode öne geçirdi, Manış son dakika golüyle eşitledi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 04:03

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 04:04

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Müsabaka berabere sonuçlandı

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Mardin 1969 Spor ile Vanspor FK, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Alpaslan Şen yönetimindeki maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Maçın kırılma anları:

İkinci yarıda tempoyu artıran ev sahibi ekip, 59. dakikada Olarenwaju Kayode ile öne geçti. Kayode’nin golü Mardin 1969 Spor’u umutlandırsa da Vanspor FK son dakikalara kadar beraberlik için çaba gösterdi. Maçın uzatma dakikalarında, 90+3. dakikada Mehmet Manış serbest vuruştan kaydettiği golle skoru 1-1’e taşıdı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Sonuçların takımlara etkisi:

Bu sonuçla Mardin 1969 Spor, puanını 8e çıkararak ligde 3. sıraya yükseldi. Vanspor FK ise elde ettiği 1 puanla 4 puana ulaşarak 12. sırada yer aldı. Kalan sürede her iki takım da sıralamada yukarı çıkmak için puan arayışını sürdürecek.

TFF 1. LİG&#039;İN 4’NCÜ HAFTASINDA MARDİN 1969 SPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ VANSPOR FK İLE 1-1...

TFF 1. LİG'İN 4’NCÜ HAFTASINDA MARDİN 1969 SPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ VANSPOR FK İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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