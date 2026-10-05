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Mardin 1969 Spor'da Bursaspor sınavına taktiksel odaklanma

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 11 Ekim Pazar deplasmanda Bursaspor'la yapacağı mücadeleye Hamzabeyli'de taktiksel hazırlanıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mardin 1969 Spor'da Bursaspor sınavına taktiksel odaklanma

Mardin 1969 Spor bursa maçına odaklandı

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak olan karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynanacak Bursaspor mücadelesi öncesi takım, Hamzabeyli antrenman sahasında bir araya geldi.

Antrenmanın akışı:

Antrenman, teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde başladı. Oyuncular ilk bölümde açma-germe ve ısınma hareketleriyle sahaya hazırlanırken, antrenmanın orta bölümünde 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Çalışmaların amacı maç temposuna fiziksel ve zihinsel hazırlık sağlamak olarak açıklandı.

Teknik direktörün odak noktaları:

Antrenmanın son bölümünde ekip taktik çalışmaya yöneldi. Teknik direktör Petev, oyuncularına maçın oyun planına dair uyarılarda bulundu ve takımın saha içi düzeni ile bireysel sorumluluklar üzerinde durdu. Antrenman, taktik bölümün tamamlanmasıyla sonlandırıldı.

MARDİN 1969 SPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA 11 EKİM PAZAR GÜNÜ DEPLASMANDA OYNAYACAĞI...

MARDİN 1969 SPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA 11 EKİM PAZAR GÜNÜ DEPLASMANDA OYNAYACAĞI BURSASPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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