Mardin 1969'dan Kayserispor taraftarlarına suç duyurusu: stat koltukları kırıldı iddiası

olayın hukuki boyutu:

Mardin 1969 Spor taraftarları, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından rakip takım taraftarları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Taraftarları temsilen açıklama yapan Av. Gurbet Bilbay, maç sırasında ve sonrasında meydana gelen olaylara ilişkin resmi hukuki sürecin başlatılacağını söyledi.

Bilbay, yaşananlara ilişkin şu noktaları vurguladı: maç sırasında taraftarlara yönelik hakaret ve küfür iddiaları, devlet malı olan koltukların kırılması ve koltukların fırlatılması nedeniyle vatandaşların araçlarına zarar gelmesi ile insanların üstüne düşme tehlikesi yaşandığı öne sürüldü. Bilbay, bu kapsamda mala zarar verme, kasten yaralama ve hakaret suçlarından suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Avukat Bilbay ayrıca spor hukukunun yalnızca idari yaptırımla sınırlı olmadığını, aynı zamanda cezai yaptırımların da söz konusu olabileceğini ifade etti. Bilbay, Mardin Spor için stat ve tesis talepleriyle ilgili uzun süreli çalışmalara rağmen gelen taraftar gruplarının devlet malına zarar verdiğini söyledi.

taraftarların anlatımı:

Taraftar temsilcilerinden Emrullah Başçı olayların maçtan bir gün önce başladığını iddia etti. Başçı, Kayserispor taraftar gruplarının 15 Temmuz Şehitler Parkı civarında otobüslerden indikten sonra sivil halka saldırmaya kalktığını, burada arbede yaşandığını ve polisin müdahale ettiğini anlattı. Başçı, bu gelişmenin kendi taraftarlarında sinirlenmeye yol açtığını, sonrasında sözlü tartışma yaşandığını ancak grubun olayın büyümesini engellemek için taraftarları içeri aldıklarını söyledi.

Başçı, maç süresince ise 90 dakika boyunca Mardin taraftarlarına yönelik tahrik edici davranışlar ve küfürlerin devam ettiğini, kendilerinin ise küfür etmediklerini ve madde atmadıklarını belirtti. Maç sonrasında ise Kayserispor taraftarlarının stattaki koltukları kırıp bazı koltukları taraftarlara ve kolluk kuvvetlerine fırlattıkları iddia edildi. Başçı buna ilişkin olarak Bu etik bir durum değildir, insan gibi geliyorsanız insan gibi gideceksiniz şeklinde konuştu.

Bir diğer taraftar Enver Kavak ise Kayserispor taraftarlarının kent merkezinde formalarıyla rahatça gezdiklerini, çarşı taraftarının onlara karşı taşkınlık çıkarmadığını ancak statta hakaret ve küfür yapıldığını söyledi. Kavak, maç bittikten sonra koltukların kırılarak fırlatıldığını ve polise atıldığını ifade etti.

Kulüp ile görüşmeler ve hukuki adımların nasıl ilerleyeceği konusundaki süreç, yetkili merciler ve güvenlik birimlerinin değerlendirmeleri sonrasında şekillenecek. Mardin 1969 taraftar grubunun açıklaması, hem idari hem de cezai soruşturmaya işaret ediyor ve konunun takipçisi olacaklarını vurguluyor.

MARDİN 1969 SPOR TARAFTARLARINDAN KAYSERİSPOR TARAFTARLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU