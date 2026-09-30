Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

operasyonun kapsamı:

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 15 kişilik suç örgütüne yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturmada örgütün suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarını işlediği değerlendirildi.

suç yöntemi ve hedefler:

Çalışmada, şüphelilerin internet ve sosyal medya platformlarını kullanarak farklı vaadler sunduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça ile tarım ve hayvancılık aletleri satışının yanı sıra iş imkânı sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Elde edilen bulgular, suça konu iletişim ve ödeme kanallarının dijital ortamda yoğunlaştığını gösteriyor.

mali veriler ve operasyon illeri:

MASAK'tan temin edilen ham veriler üzerinde yapılan incelemede, şüphelilere ait hesaplarda toplam 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Bu bulgu üzerine Mardin merkezli olmak üzere Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'in de aralarında bulunduğu 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

operasyon sonucu ve ele geçenler:

Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; olayla bağlantılı 2 firari şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Adres aramalarında ele geçirilen malzemeler savcılığa bildirildi.

Aramalarda bulunanlar arasında 1 tabanca, 30 fişek, 2 şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 4 USB bellek ve 1 hafıza kartı yer aldı. Bu materyallerin dijital ve adli incelemesi sürüyor.

Soruşturma ve operasyonun hukuki boyutu Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor; gözaltı süreçleri ve delil değerlendirmelerinin ardından adli işlemler takip edilecek.

MARDİN MERKEZLİ 10 İLDE, 15 KİŞİLİK SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI.