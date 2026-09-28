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Mardin merkezli yasa dışı bahis ağına eş zamanlı baskın: 45 gözaltı

Mardin merkezli operasyonda Mardin, Aydın ve Çorum'da 45 kişi gözaltına alındı; soruşturmada 43.986 işlem ve 400.333.693 lira tespit edildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mardin merkezli yasa dışı bahis ağına eş zamanlı baskın: 45 gözaltı

Mardin merkezli yasa dışı bahis ağına eş zamanlı baskın: 45 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mardin, Aydın ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına olanak sağladıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

işlemler ve mali büyüklük:

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre şebekenin gerçekleştirdiği 43.986 işlem karşılığında ulaşılan işlem hacmi 400.333.693 lira olarak kaydedildi. Adli ve teknik incelemeler, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yurt dışı kaynaklı platformlar üzerinden organize edildiğini gösterdi.

ele geçirilenler ve gözaltılar:

Aramalarda 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 av tüfeği ve 177 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.

Üst düzey koordinasyonla yürütülen operasyonun bulguları, soruşturmanın iddianameye dönüştürülmesi aşamasında delil değeri taşıyacak nitelikteki dijital ve fiziki materyallerin ele geçirildiğini ortaya koyuyor.

MARDİN MERKEZLİ 3 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLENDİ

MARDİN MERKEZLİ 3 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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