Mardin’de adil geçiş stratejisi ve gençlere yönelik istihdam desteği açıklandı

toplantı ve katılımcılar:

Mardin'de bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan katıldı. Programa ayrıca Lübnan Çalışma Bakanı Haidar Mohamad, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ile sendika genel başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Toplantıda Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ile bu stratejinin uygulama adımları tanıtıldı; hem yerel hem ulusal aktörlerin rol ve sorumluluklarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

adil geçiş stratejisinin odağı:

Bakan Işıkhan konuşmasında Mardin'in tarihî ve kültürel dokusuna vurgu yaparak dönüşümün merkezinde insanın olması gerektiğini vurguladı. İklim değişikliği, dijitalleşme, yapay zeka ve yeni üretim teknolojilerinin iş gücü piyasalarını yeniden şekillendirdiğini belirtti ve dönüşümün fırsatlarının toplumun tüm kesimlerine yayılarak adaletle buluşmasının önemine dikkat çekti.

Stratejinin Türkiye'nin öncelikleri ve kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak hazırlandığını söyleyen Işıkhan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde belirlenen 2053 net sıfır emisyon hedefinin ekonomik büyüme ve istihdam politikalarıyla birlikte ele alındığını aktardı. Stratejinin geniş istişare süreçleriyle, kamu kurumları, işçi ve işveren kuruluşları, akademi, özel sektör ve uluslararası paydaşların katkısıyla şekillendiği ifade edildi.

eğitim ve istihdam adımları:

Bakan Işıkhan, gençlerin ve meslek lisesi mezunlarının yeni ekonomik yapı içinde güçlendirilmesine yönelik somut düzenlemeleri paylaştı. Mevcut uygulamada, mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının işbaşı eğitim programlarına katılımında cep harçlığının daha önce yüzde otuz artırıldığı bildirildi. Ayrıca, 2027 yılından itibaren aktif iş gücü programları kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitim alan katılımcılar ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarına ödenen cep harçlıklarının yüzde elliye kadar yükseltileceği açıklandı.

Bu adımın amaçları arasında gençlerin mesleki becerilerini geliştirmek, geleceğin iş alanlarına hazırlanmalarını sağlamak ve işletmelerin dönüşüme uyumunu kolaylaştırmak bulunuyor.

çalışan hakları ve hukuki güvence:

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuşmasında işçi ve emekçinin korunmasının hukuki sistemin temel önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Gürlek, hükümetin sendikal hakları genişlettiğini, örgütlenme önündeki engelleri kaldırdığını, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanındığını ve iş sağlığı ile iş güvenliği alanında önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Bakan Gürlek, mahkemelerin bağımsız ve tarafsız şekilde uyuşmazlıkları değerlendirdiğini, çalışanların haklarının kanunlarla teminat altına alındığını ifade etti. Ayrıca çözüm odaklı bir anlayışla çalışanların taleplerinin dinlenmeye devam edeceğini belirterek, 'işçinin ve emekçinin üzerinden siyasi hesap yapmayı zihnimizin arkasından geçirmedik' ifadesiyle çalışanlara yönelik politikaların ilkelerine dikkat çekti.

Gürlek, adalet mekanizmasının çalışanların mağduriyetine izin vermeyecek biçimde işlemeye devam ettiğini ve Bakanlık kapılarının çalışanları temsil eden kuruluşlara açık olduğunu söyledi.

uygulama ve beklentiler:

Toplantıda, stratejinin önceliklerinin ayrıntılı olarak ele alınacağı oturumların yapılacağı ve uygulamanın izlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceği aktarıldı. Stratejinin yerel dinamiklerle uyumlu uygulamalar gerektirdiği, gençlerin ve işçilerin dönüşüm sürecinden faydalanması için eğitim, istihdam destekleri ve sosyal politikaların eş zamanlı yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Yetkililer, açıklanan destek paketlerinin gençlerin mesleki yeterliliklerini güçlendirip istihdama katılımlarını artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Toplantı, stratejinin temel yaklaşımlarının paylaşılması ve uygulama süreçlerinin tartışılmasının ardından katılımcıların görüş ve önerilerinin alınacağı oturumlarla sürdü.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, MARDİN’DE ADİL GEÇİŞ STRATEJİSİ VE EYLEM TANITIM TOPLANTISINA KATILDI.