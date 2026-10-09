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Mardin'de Artuklu ve Midyat'ta uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı

Mardin Emniyeti, Artuklu ve Midyat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 98,40 gram uyuşturucu ile 10 sentetik ecza hap ele geçirdi; 3 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mardin'de Artuklu ve Midyat'ta uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı

Operasyon ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Artuklu ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

ele geçirilen maddeler ve miktarları:

Operasyonlarda toplam 98,40 gram uyuşturucu madde ile birlikte 10 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ilgili birimlerce incelemeye alındı.

gözaltı ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında devam edeceğini belirtti.

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ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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