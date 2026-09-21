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Mardin'de bir lokma lezzet hayatını değiştirdi: atalık tohumları 500 kişiye uzattı

Mardin'de tattığı domatesin lezzetiyle atalık tohumlara başlayan Demet Demir, Osmaniye'deki bahçesinde çoğalttığı tohumları 500 kişiye ücretsiz verdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:19

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Mardin'de bir lokma lezzet hayatını değiştirdi: atalık tohumları 500 kişiye uzattı

Mardin'de başlayan atalık tohum yolculuğu

44 yaşındaki iş kadını Demet Demir, Gaziantep'te bir fabrikada yöneticilik yapıyor ve Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'ndeki evinin 1,5 dönümlük bahçesinde hobi amaçlı sebze yetiştiriyor. Serüveni yaklaşık 5-6 yıl önce başladı; bir iş gezisi için gittiği Mardin'de tattığı domatesin lezzeti onu atalık tohumlara yöneltti.

Gezdiği köylerden topladığı yöresel tohumları bahçesinde çoğaltan Demir, domates, patlıcan, biber, fasulye, mısır ve kabak başta olmak üzere birçok sebze yetiştiriyor ve elde ettiği tohumları isteyenlerle paylaşıyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 kişiye ücretsiz tohum ulaştırdı.

Bahçede çoğaltma ve çeşit zenginliği:

Demir, verimli bulduğu çeşitlerin üretimini artırıyor ve her hasat döneminde yetiştirdiği ürünlerden yeniden tohum alıyor. Bahçesinde şu anda 14 çeşit domates bulunuyor; sarı, kırmızı ve çikolata renkli örnekler yer alıyor. Ayrıca 4 çeşit patlıcan, 5 çeşit mısır ve 12-13 çeşit biber yetiştiriyor. Kabak ve fasulyenin de farklı çeşitleri mevcut; kırmızı ve siyah mısırlar ile kırmızı ve yeşil uzun fasulyeler ön plana çıkıyor. Demir, bahçesinde yetiştirdiği sebzelerin tamamının atalık tohumlardan olduğunu vurguluyor.

Doğal üretim ve gelecek hedefleri:

Atalık tohumlarla üretimde kimyasal ilaç ve gübre kullanılmıyor. Zararlılarla mücadelede Demir, kırmızı örümceğe karşı ısırgandan hazırladığı karışımları, diğer zararlılar için ise Arap sabunu bazlı doğal karışımları tercih ediyor. Bu yöntemlerin üretimi daha zahmetli ve verimin zaman zaman düşük olabildiğini ancak ürünün lezzet ve kokusunun bu emeğe değdiğini belirtiyor.

Demir, sağlıklı beslenme endişeleri nedeniyle özellikle çocukların dalından koparıp güvenle yiyebileceği ürünler yetiştirmeye önem verdiğini söylüyor ve atalık tohumların korunarak nesilden nesile aktarılmasının önemine dikkat çekiyor. Osmaniye'de ve Türkiye genelinde oluşturulan ata tohumu takas grupları aracılığıyla isteyen herkese tohum ulaştırmayı sürdürüyor.

MARDİN’DE YEDİĞİ DOMATESLE BAŞLAYAN ATALIK TOHUM TUTKUSU 500 KİŞİYE ULAŞTI

MARDİN’DE YEDİĞİ DOMATESLE BAŞLAYAN ATALIK TOHUM TUTKUSU 500 KİŞİYE ULAŞTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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