Mardin'de çocuklara 50 kişilik sıcak yuva: Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi hizmete girdi

Mardin'de çocuklara 50 kişilik yeni yuva hizmete açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin programı kapsamında kentte açılışı yapılan Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi törenine katıldı. Ziyaretler sırasında Göktaş, 13 Mart Kadın ve Aile Destek Merkezi ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi'ni de gezerek merkezlerden yararlananlarla buluştu ve yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı.

iyilik hikayesi ve tesisin kuruluşu:

Törende konuşan Bakan Göktaş, tesisin temelinde bir iyilik hikâyesi bulunduğunu anlattı. Yaklaşık iki yıl önce gerçekleşen bir ziyaret sırasında merhum Hasan Keleşoğlu ile Kenan Köse'nin çocuklar için yeni bir yuva yapmak istediklerini ilettiklerini hatırlatan Göktaş, verilen sözün bugün gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Göktaş, Hasan Keleşoğlu’nun birkaç ay önce hayatını kaybettiğini belirterek, "Onun çocuklarımız için beslediği sevgi artık bu çatının altında yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı ve merhumun adının kuruluşa verilmesinin amacını vurguladı.

tesisin özellikleri ve hizmet alanları:

Açılışı yapılan Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesinin 50 çocuk kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Site, toplamda yedi binadan oluşuyor ve içinde beş farklı hizmet binası yer alıyor; bu yapılar farklı yaş gruplarına uygun düzenlemelerle hizmet verecek. Bakan Göktaş, merkezde çocukların sadece barınma ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmayacağını, aynı zamanda eğitim, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanacağını söyledi. Çocukların dinlenme alanları, oyun parkı ve futbol sahası gibi sosyal etkinlik alanlarından yararlanabileceği, akademik ve sportif desteklerle yeteneklerinin destekleneceği aktarıldı.

koruyucu aile modeli ve destek hizmetleri:

Bakanlık politikalarının aile merkezli sosyal hizmetler üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Göktaş, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri kapsamında 195 bin 813 çocuğun aileleri yanında desteklendiğini hatırlattı. Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri" Projesi sayesinde ise 11 bin 47 çocuğun 9 bin 302 koruyucu aile yanında güvenle büyüdüğünü ifade etti. Göktaş, koruyucu aile modelinin uluslararası alanda örnek gösterildiğini belirtti.

2025 Aile Yılı kapsamında başlatılan geçici koruyucu aile modelinin amacının, acil koruma gereksinimi olan çocukları hızla sıcak bir aile ortamına kavuşturmak olduğunu söyleyen Göktaş, bu modelin 30 pilot ilde uygulandığını ve şu ana dek 346 çocuğun 189 ailenin yanına yerleştirildiğini açıkladı. Ayrıca devlet gözetimindeki ev tipi kuruluşlarda da 15 bin 727 çocuğa hizmet verilmeye devam edildiği belirtildi.

Bakan Göktaş, çocukların sevgi ve güven ortamında desteklendiğinde eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında önemli başarılar elde ettiğini belirterek, yetişecek çocukların gelecekte doktor, öğretmen, mühendis ve farklı mesleklere yönelerek ülkeye hizmet edeceğini vurguladı. "Bir çocuğun hayatına dokunmak, Türkiye’nin yarınını inşa etmektir" sözleriyle teşviki yineledi.

Açılış programı sırasında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun merkez hakkında bilgi verdi ve Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu'nun sunumu izlenildi. Konuşmaların ardından Mardin İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi; Bakan Göktaş ve protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek tesisi gezdi ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Göktaş’ın Mardin programına AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan da eşlik etti.

BAKAN GÖKTAŞ MARDİN’DE HASAN KELEŞOĞLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU