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Mardin'de gazilere vefa töreni

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü Hükümet Konağı önünde törenle anıldı; protokol, gaziler ve komutanlar Atatürk Anıtı'nda bir araya geldi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Elif Demir

Mardin'de gazilere vefa töreni

Mardin'de gaziler için anma töreni

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Tuncay Akkoyun, Bahar Kalkanı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölge Komutanı Tümgeneral İlhan İstanbullu, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay ile Mardin Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve gaziler katıldı.

çelenk sunumu ve anıt önündeki tören:

Protokol üyeleri ve gaziler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden program, gazilere yönelik minnet ve vefa duygusunun ön plana çıktığı bir anma niteliğindeydi.

gazi konuşması ve protokolün buluşması:

Mardin Muharip Gaziler Derneği adına konuşan gazi Ali Candemir şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada yalnızca bir günü kutlamak için değil, bir emaneti hatırlamak, bir vefayı göstermek, tarihin yaşayan kahramanlarına şükranlarımızı sunmak için bir aradayız. Gaziler Günümüz kutlu olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz değerli konuklar. Türk milleti tarih boyunca bağımsızlığından asla taviz vermemiştir. Çünkü bizim için vatan, üzerinde yaşadığımız bir toprak parçasından ibaret değildir. Vatan uğruna can verilen topraktır. Bayrak uğruna can, şehit olunan, uğruna gazilik mertebesine erişilen kutsal bir emanettir."

Törenin ardından Vali Tuncay Akkoyun, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay ve Tümgeneral İlhan İstanbullu gazilerle toplu fotoğraf çektirip sohbet ederek etkinliği tamamladı; program, gazilere ve katılımcılara teşekkür edilmesiyle son buldu.

Mardin&#039;de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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