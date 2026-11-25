Mardin'de yerel düzey deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde, Mardin Yerel Düzey İl Afet Müdahale Planı kapsamında kapsamlı bir deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat, olası büyük bir depreme karşı kurumlar arası koordinasyon, müdahale süreçleri ve acil yardım operasyonlarının gerçek zamanlı test edilmesini hedefledi.

Tatbikat senaryosu ve uygulaması:

Senaryoda saat 10.00'da Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, bunun sonucunda Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin etkilendiği varsayıldı. Kızıltepe'de dört bloktan oluşan bir site yıkıldı; enkazdan 8 yaralı ve 4 ölü çıkarıldı. İstasyon Mahallesi'nde bir binada yangın çıktığı, üst katta mahsur kalan 25 vatandaşın kurtarıldığı ve barınma alanındaki çadır kente sevk edildiği uygulamalar sahada gerçek zamanlı olarak gösterildi.

Katılım, gözlem ve değerlendirme:

Tatbikatta 23 afet grubu, 393 personel ve 100 araç görev aldı; ayrıca akredite ekipler ve sivil toplum kuruluşları da aktif rol oynadı. AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, yürütülen senaryoya göre kurumların önceden bilgi sahibi olmadan, gerçek zamanlı müdahale kapasitesinin sınandığını belirtti. Buçan, tatbikatın amacının eksikleri tespit etmek olduğunu vurgulayarak 'başarılı geçen bir tatbikat başarısızlıktır' ifadesine atıfta bulundu.

Buçan, Arama Kurtarma Grubu'nun enkaz çalışmalarını, Afet Barınma Grubu'nun ise sahra çadırı ve geçici barınma düzenlemelerini gerçek koşullarda uyguladığını söyledi. Elde edilen bulgular doğrultusunda ilgili kurumlar ve 23 afet grubunun rapor hazırlayacağı, tespit edilen eksikliklere yönelik iyileştirme çalışmaları yürütecekleri kaydedildi.

İzleme ve koordinasyon:

Tatbikatı Vali Yardımcısı Hasan Kurt, AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ve diğer kurum yetkilileri Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden takip ederek ekiplerin koordinasyonu ve müdahale süreçlerini değerlendirdi. Yetkililer, uygulamanın kurumlar arası iş birliği ve sahadaki tepki süreleri hakkında önemli veriler sağladığını belirtti.

Genel değerlendirme olarak, tatbikatın ilk etapta hedeflerini karşıladığı, tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik adımların planlanacağı bildirildi.

MARDİN'DE 23 AFET GRUBUNUN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI