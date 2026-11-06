mardin'de iş yurtları ürün ve el sanatları fuarı: emekten yeni hayata açılan kapı

Mardin’de iş yurtları ürün ve el sanatları fuarı açıldı

Mardin’in 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile Adalet Bakanı Akın Gürlekin katılımıyla açıldı. Açılış töreninde Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, bakan yardımcıları, adliye personeli ve çok sayıda davetli yer aldı.

fuarda sergilenen emek ve amaç:

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, fuarda görülen her ürünün arkasında bir meslek edinme süreci ve yeniden hayata başlama iradesi bulunduğunu vurguladı. Işıkhan, insanların geçmişte yaptığı hatalara mahkûm edilmemesi gerektiğini belirterek, "ancak önemli olan insanın geçmişindeki hatalarına mahkum edilmemesi, yeniden ayağa kalkabilmesi ve topluma faydalı birey olarak hayatına devam edebilmesidir" ifadelerini kullandı. İshıkhan, Bakanlıklar arasında imzalanan protokollerle hükümlü, yükümlü ve eski hükümlülerin istihdam olanaklarının geliştirilmesine çalışıldığını, İş-Kur aracılığıyla destekler sağlandığını ve bu yıl kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere verilen hibe desteğinin üst limitinin 550 bin liraye yükseltildiğini hatırlattı.

eğitim, üretim ve kapasite verileri:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fuarda sergilenen ürünlerin ceza infaz kurumlarındaki iş yurdu atölyelerinde ortaya çıkan üretim, eğitim ve disiplinin sonucu olduğunu söyledi. Gürlek, bu atölyelerde sadece üretim yapılmadığını, tahliye sonrası hayatın yeniden kurulması için bilgi, beceri ve iş tecrübesi verildiğini vurguladı. Konuşmasında İş Yurtları Kurumu bünyesindeki kapasite ve faaliyetlere ilişkin rakamları paylaştı: Kurumda 379 İş Yurdu Müdürlüğü bulunmakta; 200’ü aşkın iş ve meslek kolunda eğitim ve üretim gerçekleştiriliyor. Bu büyük yapının yürütülmesinde 12 bin 635 personel görev yapmaktadır.

Gürlek, 2025 yılı içinde iş ve mesleki eğitim süreçlerine 77 binden fazla hükümlü ve tutuklunun katıldığını; bunun 2024 yılına göre yaklaşık %32,6 oranında bir artış olduğunu bildirdi. 30 Ekim 2026 itibarıyla yıl içinde faaliyetlere katılan hükümlü ve tutuklu sayısının yaklaşık 82 bine ulaştığını ve halen faaliyetlerde yer alanların sayısının 32 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Mesleki eğitim altyapısında da artış sağlandığına dikkat çeken Gürlek, ceza infaz kurumlarındaki Mesleki Eğitim Merkezi sayısının son altı ayda 67’den 73’e çıkarıldığını ve Ekim 2026 sonu itibarıyla bu merkezlerde 1.306 hükümlü öğrencinin eğitimine devam ettiğini açıkladı. Bugüne kadar düzenlenen mesleki belge sayısının 25.812 olduğunu belirterek, bu belgelerin tahliye sonrası işe yerleşme ve istihdam için kritik önem taşıdığını vurguladı.

üretimden topluma dönüşe somut katkılar:

Her iki bakan da ceza infaz kurumlarındaki üretim faaliyetlerinin yalnızca hükümlülerin meslek edinmesini sağlamadığını, aynı zamanda kamu kurumlarının ihtiyaçlarına katkıda bulunduğunu ifade etti. Fuarda sergilenen ürünlerin mobilyadan tekstile, metal işlerinden gıdaya, tarım ve hayvancılıktan elektrik-elektroniğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı ve bu çeşitliliğin kurumların eğitim hedefleriyle örtüştüğü belirtildi.

Gürlek, kamu ve özel sektörle yapılan iş birliklerine değinerek Kasım 2026 itibarıyla kamu sektörüyle yapılan 80 ayrı sözleşme ve özel sektörle yapılan 105 ayrı sözleşme kapsamında toplam 4 bini aşkın hükümlü ve tutukluya doğrudan çalışma ve mesleki deneyim imkânı sağlandığını aktardı. Bu tür iş birliklerinin hükümlülerin tahliye sonrası istihdama entegrasyonunu güçlendirdiği vurgulandı.

Her iki bakan konuşmalarında, ceza infaz sisteminin güçlendirilmesinin suçla mücadele kadar topluma yeniden kazandırma boyutunu da kapsadığını belirtti. Işıkhan, Mardin’in zanaatkârlık geleneğine atıfta bulunarak şehrin tarihindeki el emeği kültürünün fuarda sergilenen eserlerde yaşatıldığını ifade etti. Gürlek ise adalet anlayışının yalnızca ceza uygulamak olmadığını; doğru infaz, mağdurun hakkının korunması ve cezasını çekmiş kişinin yeniden topluma kazandırılmasının da bu anlayışın parçası olduğunu söyledi.

Konuşmalar, fuarın hem bölgedeki zanaatkârlığı görünür kılması hem de ceza infaz kurumlarındaki üretim ve eğitim kapasitesinin halka tanıtılması açısından önem taşıdığını gösterdi. Her iki bakan da kurum personeline, atölyelerde emeği geçen hükümlü ve tutuklulara teşekkür ederek, bu çalışmaların Türkiye yüzyılı vizyonunun adalet ve toplumsal uyum boyutuna katkı sunacağını kaydetti. Fuarın Mardin için hayırlı olmasını dileyen yetkililer, benzer organizasyonların üretim, istihdam ve toplumsal yeniden kazanım açısından sürdürüleceğini belirtti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN İLE ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, MARDİN’DE İŞ YURTLARI ÜRÜN VE EL SANATLARI FUARI AÇILIŞINA KATILDI.