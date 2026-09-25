Mardin'de kamu personeli 'Sabiha'yı işaret diliyle yorumladı

Valilik talimatıyla başlatılan proje ve etkinlik:

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun talimatları doğrultusunda yürütülen İşaret Dili Eğitimi Projesi kapsamında, 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'na özel anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Proje kapsamında eğitim alan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, kentteki işitme engelli vatandaşlarla iletişimi güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Projenin amacı ve uygulama biçimi:

Projenin temel hedefi, işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kamu kurumlarına başvuran vatandaşlarla daha etkin iletişim kurulmasını sağlamak. Bu kapsamda eğitim alan personele, günlük hizmet süreçlerinde kullanılabilecek temel işaret dili eğitimi verildi ve uygulamalı çalışmalar yapıldı. Kamu görevlilerinin aldığı eğitim, hizmet sunumunda erişilebilirlik standartlarını artırmayı amaçlıyor.

'Sabiha' türküsünün işaret diliyle sunumu:

Eğitim sonunda hazırlanan farkındalık çalışmasında, Mardin'in kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan 'Sabiha' türküsü, işaret diliyle yorumlandı. Kamu personelinin işarete döktüğü ezgiler, hem türkünün yerel değerini görünür kıldı hem de işitme engelli bireylerle kurulan iletişimin önemine dikkat çekti.

Toplumsal etki ve sürdürülebilirlik:

Gerçekleştirilen çalışma, Mardin'in kültürel değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlarken toplumda işitme engellilere yönelik farkındalığı da artırdı. Yetkililer, "Engelsiz iletişim, erişilebilir hizmet" anlayışını güçlendirmek için işaret dili eğitimi ve farkındalık çalışmalarının süreceğini bildirdi. Bu adımların, kamu hizmetlerinde kapsayıcılığı kalıcı hale getirmesi hedefleniyor.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen eğitim programları ve benzer etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

MARDİN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TUNCAY AKKOYUN’UN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRİLEN İŞARET DİLİ EĞİTİMİ PROJESİ KAPSAMINDA, 23-29 EYLÜL ULUSLARARASI İŞİTME ENGELLİLER HAFTASI’NA ÖZEL ANLAMLI BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ