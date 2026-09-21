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Mardin'de mirası hedef alan izinsiz kazılara operasyon

İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Kızıltepe, Ömerli ve Derik'de düzenlenen operasyonda 70 sikke, objeler ve 19 kazı malzemesi ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mardin'de mirası hedef alan izinsiz kazılara operasyon

Operasyonun ayrıntıları:

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Kızıltepe, Ömerli ve Derik İlçe Jandarma Komutanlıklarınca tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 70 sikke, 14 farklı figürlerde obje, 1 yüzük, 1 sütun, 3 el dedektörü ile izinsiz kazılarda kullanıldığı belirlenen 19 kazı malzemesi ele geçirildi. Yakalanan dört şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kültürel miras ve mücadele:

Ele geçirilen malzemeler, bölgedeki tarihi değerlerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi. Uzmanların önemle vurguladığı nokta, kazı izni ve uzman denetimi olmadan yapılan faaliyetlerin arkeolojik bağlamı ve eserin bilimsel değerini geri dönüşümsüz biçimde yok etmesidir.

İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, suç ve suçlulukla mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi ve benzer olayların önüne geçilmesi için denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller değerlendirilmeye devam ediyor ve adli süreç işletiliyor.

OPERASYONLARDA 70 SİKKE, 14 FARKLI FİGÜRLERDE OBJE, 1 YÜZÜK, 1 SÜTUN, 3 EL DEDEKTÖRÜ İLE İZİNSİZ...

OPERASYONLARDA 70 SİKKE, 14 FARKLI FİGÜRLERDE OBJE, 1 YÜZÜK, 1 SÜTUN, 3 EL DEDEKTÖRÜ İLE İZİNSİZ KAZILARDA KULLANILDIĞI BELİRLENEN 19 KAZI MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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