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Mardin’de mısır tarlasındaki ölüm: 13 yaşındaki Selahattin Karayel’in ölümüyle ilgili kuzeni gözaltına alındı

Mardin Derik’te mısır tarlasında ölü bulunan 13 yaşındaki Selahattin Karayel’in ölümüyle ilgili kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 23:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mardin’de mısır tarlasındaki ölüm: 13 yaşındaki Selahattin Karayel’in ölümüyle ilgili kuzeni gözaltına alındı

olay yeri ve bulunma şekli:

Mardin’in Derik ilçesi Konuk Mahallesi’nde mısır tarlasında, 13 yaşındaki Selahattin Karayel cansız halde bulundu. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgeye intikal ederek inceleme başlattı.

jandarmanın yürüttüğü soruşturma:

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından kurulan özel ekip soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma kapsamında Karayel’in kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı.

şüphelinin ifadesi:

D.K.’nin ilk ifadesinde, "Selahattin Karayel ile birlikte av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını ve Selahattin Karayel’in öldüğünü" söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

13 YAŞINDAKİ SELAHATTİN KARAYEL

13 YAŞINDAKİ SELAHATTİN KARAYEL

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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