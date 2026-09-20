Mardin’de mısır tarlasındaki ölüm: 13 yaşındaki Selahattin Karayel’in ölümüyle ilgili kuzeni gözaltına alındı

olay yeri ve bulunma şekli:
Mardin’in Derik ilçesi Konuk Mahallesi’nde mısır tarlasında, 13 yaşındaki Selahattin Karayel cansız halde bulundu. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgeye intikal ederek inceleme başlattı.
jandarmanın yürüttüğü soruşturma:
Olayla ilgili olarak jandarma tarafından kurulan özel ekip soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma kapsamında Karayel’in kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı.
şüphelinin ifadesi:
D.K.’nin ilk ifadesinde, "Selahattin Karayel ile birlikte av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını ve Selahattin Karayel’in öldüğünü" söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
13 YAŞINDAKİ SELAHATTİN KARAYEL
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