Vali Akkoyun’un mesajı:

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında öğretmenlerle bir araya geldi. Akkoyun, Mardin’in tarihten bu yana bilimin, eğitimin ve medeniyetin merkezi olduğunu vurgulayarak şehrin medreseleriyle astronomiden felsefeye kadar birçok alanda önemli eserler veren bilim insanları yetiştirdiğini söyledi.

Akkoyun, eğitimi yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda kültür ve medeniyet inşası olarak gördüklerini belirtti ve eğitimdeki temel amacın "bilgiyi insana ve topluma fayda sağlayacak şekilde kullanan, özgüven sahibi, dünyayı kavrayan ama kendi öz değerlerinden kopmayan nesiller yetiştirmek" olduğunu ifade etti.

Öğretmenin toplumdaki rolü:

Vali Akkoyun, öğretmenleri "bilgiyle birlikte erdemi, bilimle birlikte vicdanı, başarıyla birlikte toplumsal sorumluluğu ön planda tutan" kişiler olarak tanımladı. Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy’a atıfta bulunarak Asım’ın Nesli tasavvuruna gönderme yaptı ve amaçlarının öğrencileri hem bilgili hem de ahlaklı, cesur ve adaletli bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti.

Akkoyun, öğretmenin yalnızca ders anlatan kişi olmadığını, aksine umudu büyüten, hayalleri yeşerten ve bir insanın hayatını değiştirebilecek dokunuşlar yaptığını söyleyerek, "Çünkü bir öğretmen yalnızca ders anlatan değildir; umudu büyüten, hayalleri yeşertendir" dedi.

Program akışı ve etkinlikler:

Törende göreve yeni başlayan öğretmenler adına Mevlana Anadolu Lisesi öğretmeni Şermin Altun bir konuşma yaptı. Yıl içinde Artuklu ilçesinde emekli olan 3 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi ve göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tiyatral bir gösteri sundu. Program, Mardin Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrenci korosunun müzik performansıyla sona erdi.

Katılımcılar:

Programa Vali Yardımcısı Burak Çimşir, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin, İl Müftüsü Enver Türkmen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk’ün öğretmene verdiği önem:

Vali Akkoyun, öğretmenlere duyulan güveni vurgulamak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü hatırlattı: "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir." Bu sözün, toplumun geleceğini şekillendirecek nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlere duyulan güvenin en açık ifadesi olduğunu belirtti.

Akkoyun konuşmasını, öğretmenlerin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda kilit rol oynayacağını ve devletin öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceğini söyleyerek bitirdi. Program, söz, belge takdimi, yemin ve kültürel sunumlarla tamamlandı.

VALİ AKKOYUN, YIL İÇİNDE ARTUKLU İLÇESİNDE EMEKLİ OLAN 3 ÖĞRETMENE HİZMET ŞEREF BELGESİ TAKDİM ETTİ.