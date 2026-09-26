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Mardin'de ortak akıl vurgusu: Duyan'dan Zahuran-Der'e teşekkür ziyareti

MTSO başkan adayı Veysi Duyan, Zahuran Toplumsal Duyarlılık Derneği'ni ziyaret edip destek için teşekkür etti; ortak akıl ve üye odaklılık vurgulandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Caner Şahin

Mardin'de ortak akıl vurgusu: Duyan'dan Zahuran-Der'e teşekkür ziyareti

ziyaret ve destek bildirimi:

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Veysi Duyan, seçim çalışmaları kapsamında Zahuran Toplumsal Duyarlılık Derneği (Zahuran-Der) yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede dernek temsilcileri, yaklaşan MTSO seçimlerinde Duyan ve 'Yeni Dönem' hareketine destek vereceklerini resmen açıkladı.

ekonomik beklentiler ve öncelikler:

Toplantıda Mardin'in ekonomik geleceği, bölge iş dünyasının beklentileri ve ortak akılla hareket etmenin önemi detaylı biçimde ele alındı. Dernek üyeleri, kent ekonomisinin güçlendirilmesi, üyelerin ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi ve şeffaf yönetim talebini dile getirdi.

teşekkür ve taahhüt:

Veysi Duyan, kendisine yöneltilen ilgi ve destek için Zahuran-Der yönetimi ile üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde üyeyi merkeze alan ve ortak akılla hareket eden bir oda anlayışını uygulamaya koyacaklarını belirtti. Duyan, seçim sonrası da sahada kalarak paydaşlarla sürekli iletişim içinde olacaklarını vurguladı.

Ziyaret, hem yerel sivil toplumun MTSO seçimlerine yaklaşımı hem de adayın katılımcı yönetim vaadi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN&#039;A, ZAHURAN TOPLUMSAL DUYARLILIK...

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN'A, ZAHURAN TOPLUMSAL DUYARLILIK DERNEĞİ'NDEN (ZAHURAN-DER) DESTEK GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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