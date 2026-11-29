Mardin'de parkta alevlenen minibüs itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

itfaiye müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

olay sonrası süreç:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.