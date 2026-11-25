mardin'de saha eğitimi:

Meydanbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende Bölümü öğrencileri, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve perakende sektörünü yakından tanımak amacıyla Mardian Mall Alışveriş Merkezi'ni ziyaret etti. Program kapsamında öğrenciler, AVM bünyesindeki farklı mağazaları gezerek satış, pazarlama, müşteri ilişkileri ve mağazacılık faaliyetleri hakkında işletme temsilcilerinden yerinde bilgi aldı.

saha gezisinin içeriği ve yönetimle buluşma:

Ziyaret sırasında öğrenciler, mağaza personelinden uygulamalı bilgiler alırken, alışveriş merkezi yönetimiyle de bir araya geldi. Mardian Mall Kıdemli Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Dilber Ecevit ile gerçekleştirilen görüşmede alışveriş merkezi yönetimi, pazarlama stratejileri ve sektördeki kariyer fırsatları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ecevit, gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmanın önemine değinerek, sektörü yerinde tanımanın ve iş hayatına dair deneyim kazanmanın gelecekteki kariyerleri açısından değerli olduğunu ifade etti.

etkinlikler ve öğrenim fırsatları:

Program çerçevesinde öğrenciler eğlence merkezinde vakit geçirip sosyalleşme imkânı buldu ve düzenlenen yemek organizasyonuna katıldı. Ziyaret, öğrencilerin teorik eğitimlerini saha uygulamalarıyla pekiştirmesine, perakende dinamiklerini gözlemlemesine ve mesleki yönelimlerine yönelik farkındalık kazanmasına katkı sağladı.

MARDİN'DE MEYDANBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, MESLEKİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK VE PERAKENDE SEKTÖRÜNÜ YAKINDAN TANIMAK AMACIYLA MARDİAN MALL ALIŞVERİŞ MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ.