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Mardin'de sosyal medya paylaşımı soruşturması: Melek Karahan tahliye edildi

Mardin'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Melek Karahan, savunması ve avukat itirazı sonrası tahliye edildi; duruşma 6 Ekim'e ertelendi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mardin'de sosyal medya paylaşımı soruşturması: Melek Karahan tahliye edildi

Duruşma ve tahliye kararı:

Mardin’de sosyal medya üzerinden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla tutuklanan ve kamuoyunda "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Karahan hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Karahan duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme, Karahan’ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 6 Ekim saat 09.30'a erteledi.

Duruşmada savunma yapan Karahan, "15 Temmuz hain bir darbedir. Darbeyi kınıyorum. Paylaşımları ben hazırlamadım, bir milletvekilinin paylaşımını incelemeden paylaştım. Bu davranışımın özentisizliğinden dolayı çok pişmanım. Halkı karışıklığa sürükleme niyetim yoktu. Cezaevinde olduğum süreçte oğlum da burada. İki de kızım var, onlar için endişeleniyorum." ifadelerini kullandı.

Avukatın açıklaması:

Karahan’ın avukatı Elif Narin Dursun duruşma sonrası yaptığı açıklamada mütalaaya ilişkin değerlendirmede bulundu ve tahliye kararını duyurdu. Dursun duruşmada, "Mütalaada müvekkilimizin cezalandırılması talep edildi. Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinden ve aynı zamanda 218. madde kapsamında cezalandırılması noktasında mütalaa verildi. Bu düşüncede mütalaa aleyhimize olduğu için savunmamızı hazırlamak üzere süre talep ettik. Gelecek celse esas hakkındaki savunmalarımızı da yapacağız. Müvekkilimiz şu an tahliye edilmiş durumda. Önümüzdeki duruşmaya tutuksuz bir şekilde birlikte katılım sağlayacağız. Duruşması 6 Ekim’e ertelendi. 6 Ekim saat 9.30’da duruşmasına katılacağız" dedi.

Olayın geçmişi:

Soruşturma kapsamındaki tespitlere göre Karahan, 15 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya platformunda @melekkkarahann rumuzuyla paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımların, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimiyle ilgili suç unsuru içerdiği değerlendirildi ve hakkında adli işlem başlatıldı. Karahan, Mardin’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

DURUŞMA SONRASI AVUKAT ELİF NARİN DURSUN AÇIKLAMA YAPTI

DURUŞMA SONRASI AVUKAT ELİF NARİN DURSUN AÇIKLAMA YAPTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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