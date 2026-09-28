Mardin'de sporla buluşma: gençlere altyapı ve destek vurgusu

Avrupa Spor Haftası açılışı mardin'de gerçekleştirildi

Mardin'de, "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Avrupa Spor Haftası 2026 açılışı, "Sporla Buluşuyoruz Mardin" temasıyla Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış töreninde yerel yetkililer ve gençlerin katılımı ile sporun toplumsal ve kültürel rolüne dikkat çekildi.

valinin mesajı:

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, sporun yalnızca fiziksel bir etkinlik olmadığını, insanları bir araya getiren evrensel bir dil olduğunu vurguladı. Akkoyun, "Mardin’imizin saygı ve sevgi kültürüyle örtüşen sporun birleştirici gücü, Avrupa Spor Haftası vesilesiyle gençlerimizi ve çocuklarımızı dostluk, dayanışma ve birlikte başarma duygusuyla bir araya getirerek daha da anlamlı hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Akkoyun, Avrupa Spor Haftası'nın hareket bilincini artıran ve sağlıklı yaşam ile aktif hayat tarzını teşvik eden bir farkındalık hareketi olduğunu belirterek, her yaştan ve kesimden bireyin spora erişiminin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlanan istikrar ortamının gençlere yönelik yatırımları mümkün kıldığını söyleyen Akkoyun, "Türkiye Yüzyılı" kapsamında sporun ve sporcuların da ön planda olacağına inandıklarını aktardı.

nakdi destekler ve tesisleşme:

Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin okullarda spor kültürünü yaygınlaştırmak, her öğrencinin bir spor dalıyla tanışmasını sağlamak ve yetenekli gençleri desteklemek amacıyla attığı adımları sıraladı. Üç yıl önce kentte 1 olan okul spor takımı sayısının bugün 124'e çıktığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 230 okul spor kulübüne toplam 11 milyon 500 bin lira nakdi destek verildiği; 2025 yılında amatör spor kulüplerine 683 bin 280 lira, 2026 yılında ise 1 milyon 814 bin 280 lira ulaşım ve kumanya desteği sağlandığı açıklandı. Ayrıca 2026 yılı için amatör kulüplere dağıtılmak üzere 1 milyon 164 bin lira tutarında spor malzemesi desteği sağlanacağı ifade edildi.

Tesisleşme hamlesi kapsamında, 16 Temmuz 2025 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı için 65 milyon lira ve Hamzabey Doğal Çim Yüzeyli Saha için 29 milyon 961 bin lira ödeme gerçekleştirildiği bildirildi. Akkoyun, bu yatırımların altyapıyı güçlendirerek gençlerin sporla buluşmasını kolaylaştıracağını vurguladı.

spora erişim ve hedefler:

Sunulan veriler, Mardin'de spora erişimde kayda değer artışlar olduğunu gösteriyor. Lisanslı sporcu sayısı 2002'de 1.097 iken 2026'da 118.016'ya yükseldi. Tesis sayısı 6'dan 70'e, gençlik merkezi sayısı ise 2002'deki 1'den bugün ilçeler dahil 9'a çıktı. Gençlik merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısı 2002'de 250 iken bugün 87.966 olarak kaydedildi; milli sporcu sayısı ise 2'den 62'ye ulaştı.

Akkoyun, yeni tesislerin yapımı, mevcut alanların iyileştirilmesi, kurs ve turnuvalarla gençlerin spora yönlendirilmesi ile kulüplere yönelik malzeme ve altyapı desteklerinin süreceğini belirtti. "Sporda tesisleşmenin, güçlü altyapının ve gençlerimize sağlanan imkanların başarıyı artıracağına; kendilerine fırsat tanındığında gençlerimizin uluslararası turnuvalarda gururumuz olmaya ve başarılar elde etmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum" sözleriyle geleceğe dair hedefleri özetledi.

Program, yerel yönetimler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin devam edeceğine dair taahhütlerle sona erdi; valilik ve belediye yetkilileri, sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturmak için desteklerin süreceğini bildirdi.

Mardin'de "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "Sporla Buluşuyoruz Mardin" temasıyla Avrupa Spor Haftası 2026 açılış töreni düzenlendi.