tatbikatın amacı ve yeri:

Mardin'de afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde Yerel Düzey Deprem Tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, Mardin Yerel Düzey İl Afet Müdahale Planı kapsamında Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki fidan dikim sahasında gerçekleştirildi.

senaryo ve sahadaki uygulamalar:

Senaryoya göre saat 10.00'da Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve depremden Artuklu ile Kızıltepe etkilendi. Kızıltepe'de dört bloktan oluşan bir sitede yıkım olduğu varsayıldı; enkazdan 8 yaralı ve 4 ölü çıkarıldı. İstasyon Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında üst katta mahsur kalan 25 vatandaş tahliye edilerek barınma alanında kurulan çadır kente sevk edildi.

katılım ve uygulamanın yapısı:

Tatbikatta 23 afet grubu, 393 personel ve 100 araç görev aldı. Uygulama gerçek zamanlı biçimde yürütüldü; kurum ve kuruluşların önceden bilgisi olmadan sahada müdahale, koordinasyon ve iş birliği süreçleri sınandı. Afet Arama Kurtarma Grubu, olay yerinde enkaz çalışmaları yürütürken Afet Barınma Grubu sahra çadırı ve geçici barınma düzenlemelerini uyguladı.

yetkililerin değerlendirmesi:

AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının yıl içinde 81 ile tatbikat görevi verdiğini ve 2026'da Mardin'de yerel düzeyde deprem tatbikatı yapmalarının istendiğini belirtti. Buçan, "Bu senaryo kapsamında ilimizde bulunan 23 afet grubunun yöneticileri, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve tüm kamu kurum kuruluşlarımız tatbikata toplamda 393 personel ve 100 araçla destek verdiler. Gerçek zamanlı bir tatbikat oldu. Kurum ve kuruluşlarımızın herhangi bir bilgisi yoktu. Aynı zamanda akredite ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız da bu tatbikatta aktif olarak görev aldılar." şeklinde konuştu.

Buçan, uygulamanın şova yönelik olmadığını vurgulayarak "Başarılı geçen bir tatbikat başarısızlıktır" ifadesini kullandı ve ana amaçlarının eksikleri görmek olduğunu söyledi. Eksiklikler ve artılar tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından raporlanacak.

Tatbikatı Vali Yardımcısı Hasan Kurt, AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ile ilgili kurum yetkilileri Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) takip ederek ekiplerin koordinasyonunu ve müdahale süreçlerini değerlendirdi.

Mardin'de 23 afet grubunun katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı