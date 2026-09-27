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Mardin'i tek marka altında dünyaya taşıyacak Visit Mardin vizyonu

Veysi Duyan, Mardin'in uluslararası tanıtımı için Valilik, belediyeler ve sektör ortaklığıyla Turizm Kalkınma ve Tanıtım Fonu kurup Visit Mardin markasını küresel alanda tanıtmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 20:05

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EDİTÖR: Elif Demir

Mardin'i tek marka altında dünyaya taşıyacak Visit Mardin vizyonu

Visit Mardin projesinin amacı

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Veysi Duyan, kentin turizm potansiyelini uluslararası ölçekte görünür kılmak amacıyla Visit Mardin projesini açıkladı. Proje, Mardin'in tarihi dokusu, kültürel mirası, gastronomisi, inanç turizmi, konaklama altyapısı ve şehir kimliğini tek bir destinasyon markası altında toplama hedefi taşıyor.

Fona dayalı ortak tanıtım stratejisi:

Projede Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve turizm sektörü paydaşlarının katılımıyla bir Turizm Kalkınma ve Tanıtım Fonu oluşturulması öngörülüyor. Bu yapı sayesinde tanıtım faaliyetleri kurumlar arası ortak stratejiyle planlanıp yürütülecek; kaynak yönetimi ve kampanya koordinasyonu merkezi bir mekanizma üzerinden sağlanacak.

Marka anlatımı ve mecralar:

Visit Mardin markasıyla yapılacak tanıtımların uluslararası havalimanlarından dünya metropollerindeki açık hava reklamlarına, dijital platformlardan seyahat ve turizm kanallarına kadar geniş bir mecrada konumlandırılması planlanıyor. Hedef, Mardin'i yalnızca beklenen bir destinasyon olmaktan çıkarıp kendi hikâyesini güçlü biçimde dünyaya anlatan bir şehir haline getirmek.

Duyan, projenin başarılı olabilmesi için şehirdeki tüm kurum ve turizm paydaşlarının aynı hedef etrafında birleşmesi gerektiğini vurgulayarak, Mardin markasını uluslararası ölçekte büyütmeyi amaçladıklarını belirtti.

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİ...

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİ ULUSLARARASI ÖLÇEKTE GÖRÜNÜR HALE GETİRMEYİ HEDEFLEYEN "VİSİT MARDİN" PROJESİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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