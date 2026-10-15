Mardin'in kültür mirası dünya sahnesinde 10 dilde anlatılıyor

Mardin tanıtım filmi uluslararası alana taşınıyor:

Mardin’in binlerce yıllık medeniyet birikimi, taş mimarisi ve birlikte yaşama geleneği, kenti tanıtmak amacıyla hazırlanan tanıtım filmiyle farklı dillerde izleyiciye ulaşıyor. Çalışma, şehrin hem tarihi hem de kültürel yönlerini bütüncül bir anlatımla sunmayı hedefliyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun talimatıyla hazırlanan film, Mardin’in sahip olduğu değerleri uluslararası platformlara taşımayı amaçlıyor. Film boyunca kentin hoşgörü iklimi, çokkültürlü yapısı ve turizm potansiyeli ön plana çıkarılıyor.

10 dil, 10 ilçe: kapsam ve yaklaşım:

Tanıtım filmi, kentin 10 ilçesini kapsayacak şekilde kurgulandı. Görsel anlatımın erişimini artırmak amacıyla Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Kürtçe, Rusça ve Süryanice olmak üzere 10 dilde altyazı seçeneği hazırlandı. Bu çok dilli yaklaşım, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden izleyicilere ulaşmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Filmde Mardin’in tarihsel dokusu, taş işçiliği, farklı inançların birlikte yaşama tecrübesi ve yerel kültürel pratikler görsel olarak vurgulanıyor. Anlatım, şehrin sadece fiziksel yapısını değil, aynı zamanda toplumsal değerlerini ve gündelik yaşamını da aktarmaya odaklanıyor.

Küresel tanıtım ve turizme katkı hedefi:

Hazırlanan çalışmanın öncelikli hedefi, Mardin’in ulusal ve uluslararası platformlarda bilinirliğini artırmak. Tanıtım filminin, kentin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Filmle birlikte Mardin’in turizmde daha güçlü bir konuma gelmesi amaçlanıyor.

Çalışma, kentin tarihsel zenginliğini vurgularken huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörü değerlerini de dünya kamuoyuna aktarmayı hedefliyor. Böylece Mardin’in yalnızca tarihi yapılarıyla değil, kültürel çeşitliliği ve birlikte yaşama kültürüyle de öne çıktığı mesajı güçlendiriliyor.

Tanıtımın sloganı Zamanın Taşa İşlendiği Şehir: Mardin olarak belirlendi; film bu perspektifle kentin binlerce yıllık hikâyesini uluslararası izleyiciyle buluşturmaya çalışıyor. Proje, Mardin’in benzersiz yerel kimliğini koruyarak küresel turizm pazarında görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

MARDİN'İN BİNLERCE YILLIK MEDENİYET MİRASINI, KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ VE TURİZM POTANSİYELİNİ DÜNYAYA TANITMAK AMACIYLA HAZIRLANAN TANITIM FİLMİ, 10 DİLDE ALTYAZI SEÇENEĞİYLE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR.