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Market müdahalesi sonrası dönüş kanlı bitti: iki kardeş tutuklandı

Alanya'da alkol çalmaya çalışırken uzaklaştırılan M.A., 10-15 dakika sonra iki kardeşiyle geri gelip market çalışanını bıçakladı; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Market müdahalesi sonrası dönüş kanlı bitti: iki kardeş tutuklandı

Alanya'da market çalışanına bıçaklı saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir markette meydana gelen olayda, iddiaya göre içecek dolabından alkol çalmaya çalışırken çalışanlar tarafından uzaklaştırılan şüpheli geri dönerek beraberindeki iki kişiyle birlikte market çalışanına saldırdı. Olayda yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın gelişimi:

Dün Okurcalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren markette yaşananlara göre, M.A. market içerisindeki içecek dolabından alkol çalmaya çalıştı. Market çalışanlarının müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırılan şüpheli, yaklaşık 10-15 dakika sonra yanına iki kişi alarak markete geri döndü. Bu sırada market çalışanı Ş. İ. (24) ile arbede yaşandı ve Ş. İ., sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olay sonrası jandarma ekipleri, market güvenlik kameraları ve fiziki takip sonucu saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlik tespitini yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin M.A. (32), yanında bulunan kişilerin ise kardeşleri A.A. (28) ve H.A. (23) olduğu belirlendi. Jandarma tarafından yakalanan üç şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden M.A. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞÜPHELİLERDEN M.A. VE H.A. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

ŞÜPHELİLERDEN M.A. VE H.A. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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