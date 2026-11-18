müsilaj görüntüleri ve ağların durumu:

Marmara Denizi kıyılarında müsilaj yeniden ortaya çıktı. Balıkesire bağlı Marmara Adası açıklarında avlanan teknelerde çekilen görüntülerde, denize bırakılan ağların yoğun bir şekilde müsilajla kaplandığı görüldü.

Teknede kaydedilen videolarda, denizden çıkarılan ağların yüzey ve iplik bölümlerinin müsilajla dolduğu net olarak kaydedildi. Görüntüler, av sırasında ağların temizlenmesini zorlaştıran yapışkan bir tabakanın varlığını ortaya koyuyor.

balıkçılık ve ekosistem endişesi:

Balıkçılar için ağların verimli şekilde kullanılmasını engelleyen bu durum, balıkçılığı olumsuz etkileyen bir sorun olarak öne çıkıyor. Müsilajın tekrar görülmesi, denizin ekosistemi ve bölge kaynaklı geçim açısından endişe yaratıyor.

Kaydedilen görüntüler, denizdeki çevre sorununu yeniden gündeme taşıdı ve bölgedeki canlı yaşamı ile geçim kaynakları üzerindeki baskıya dikkat çekti.

MARMARA DENİZİ'NDE MÜSİLAJ YENİDEN GÖRÜLDÜ. BALIKESİR'İN MARMARA ADASI AÇIKLARINDA AVLANAN BALIKÇILARIN DENİZE BIRAKTIĞI ALGARNA AĞLARI, YOĞUN MÜSİLAJLA KAPLANDI.