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Marmara denizinde aramalarda bir mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasının ardından yürütülen aramalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı; kimlik tespiti sürüyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Marmara denizinde aramalarda bir mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

Marmara denizinde yürütülen aramalarda cansız beden bulundu

Marmara Denizi'nde, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasının ardından yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gemiyle birlikte kaybolan 10 mürettebat için sürdürülen aramalarda bulunan cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

Batış ve arama çalışmalarının arka planı:

Olay, 2 Eylül tarihinde ticari faaliyette bulunan ALSU ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemilerin çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışma sonrası Tuğberk İmamoğlu batmış, mürettebat denizde kaybolmuştu. Olayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Ceset tespiti ve adli süreç:

Bölgede bulunan cansız bedenin ilk incelemesi yapıldı; cesedin erkek olduğu belirtiliyor ancak kimlik ve ölüm sebebi konusunda kesin tespit için çalışmalar devam ediyor. Ceset, yapılacak ilk muayene işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek ve adli tıp incelemeleriyle kimlik tespiti ve ölüm nedeni belirlenecek.

Arama-kurtarma ekipleri ve soruşturmayı yürüten makamlar, kayıp mürettebatın bulunması ve kazanın nedeninin netleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Marmara Denizi&#039;ndeki batan gemide yeni gelişme: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Marmara Denizi'ndeki batan gemide yeni gelişme: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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