Marmara Üniversitesi'nde Gültekin için son veda: Üsküdar'da taziye programı

Taziye programı düzenlendi:

Anadolu Otoyolu'nda, Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye programı düzenlendi. Program, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve program akışı:

Törene merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediye çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar okundu ve katılımcılar taziyelerini iletti.

Cenaze ve taziyenin kabulü:

Okunan Kur'an tilavetinin ve duaların ardından merhum Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınları fuaye alanında taziyeleri kabul etti. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Gültekin'in cenazesi cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacaktır.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye programı düzenlendi