İlk ödeme ve kapsamı:

Marmarabirlik, 2026/2027 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında üretici ortaklarına yönelik ödeme sürecini başlattı. Birlik, 4-20 Kasım 2026 tarihleri arasında teslim edilen ürün bedellerinin %50’sine karşılık gelen 590 milyon TL tutarındaki ilk ödemeyi 27 Kasım 2026 tarihinde ortakların hesaplarına yatıracak.

Bu ödemeyle Marmarabirlik, kampanya döneminde alımı gerçekleşen ürün bedellerinin ödeme takvimine uygun olarak dağıtımını sağlamış olacak. Birlik yetkilileri, ödemelerin üreticinin nakit akışını destekleyecek şekilde planlandığını belirtti.

Yönetimden değerlendirme:

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, üretici ortakların emeklerinin karşılığını almasının önemine vurgu yaparak, ödeme planlamasının hem üreticiyi hem de kurumu gözeten bir anlayışla sürdürüldüğünü ifade etti. Başkan Yıldız, kurumun üreticiye olan desteğini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Kurumsal kimlik ve çağrı:

Yıldız ayrıca Marmarabirlik’in üretici ortaklarının emeği ve dayanışmasıyla 72 yıldır varlığını sürdürdüğünü belirterek kurumun tarım ve zeytincilik sektöründeki önemine dikkat çekti. Açıklamada, kurum itibarını hedef alan asılsız iddialara karşı kararlı bir duruş sergileneceği ve bu tür iddiaların hukuk önünde hesaplaşılacağı vurgulandı.

Yıldız, kurum hakkında kamuoyuna yansıtılan iddialara yönelik değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Marmarabirlik sıradan bir kurum değildir. 72 yıllık geçmişi, üretici tabanlı yapısı, binlerce ortağının emeği ve ülkemiz ekonomisine sağladığı katkıyla hepimizin sahip çıkması gereken milli bir değerdir."

Başkanın çağrısı, tartışma ve iddialar döneminde birbirini yıpratmak yerine kenetlenmek ve ortak değerlere sahip çıkmak yönünde oldu. Yıldız, "İddiası olan herkesi, iddialarını somut delillerle ortaya koymaya davet ediyoruz" diyerek şeffaflığa açık olduklarını belirtti.

Marmarabirlik, üreticinin yanında olma taahhüdünü yinelerken, kampanya takvimine uygun olarak yapılacak ödemelerle zeytin üretiminin sürdürülebilirliğini desteklemeyi sürdürecek.

MARMARABİRLİK, 2026/2027 İŞ YILI ÜRÜN ALIM KAMPANYASI KAPSAMINDA ÜRETİCİ ORTAKLARINA İLK ÖDEMEYİ GERÇEKLEŞTİRİYOR. BİRLİK İLK ETAPTA 590 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK. ÖDEMELER, 27 KASIM 2026 TARİHİNDE ORTAKLARIN HESAPLARINA YATIRILACAKTIR.