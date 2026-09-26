Marmarabirlikten üreticilere çağrı: doğru rekolte beyanı ile sağlam sezon planlaması

rekolte süreci başladı:

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 2026/2027 iş yılı ürün alım kampanyası öncesinde rekolte beyan sürecinin başladığını duyurdu. 21 Eylül itibarıyla başlayan beyanlar, üreticilerin arazilerindeki gerçek üretimi esas alan bildirimleriyle 23 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Yıldız, doğru beyanın yeni sezonun alım ve kapasite planlaması için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen saha çalışmaları 28 Temmuz 2026 tarihinde başlamış durumda. Türkiye genelinde zeytin üretimi yapılan 41 ilde, 370 teknik personel ve yönetici ile gerçekleştirilen çalışmalar devam ederken, Marmarabirlik de faaliyet bölgesindeki ortaklarından rekolte beyannamelerini almaya başladı.

beşeri veri ve planlama unsurları:

Yıldız, Marmarabirlik'in sezon planlamasını yalnızca ortaklardan gelen beyanlarla sınırlamayacaklarını; bölgesel ve ülke genelindeki rekolte tahminleri, ürünün kalite ve dane yapısı, iç ve dış piyasa koşulları ile Birliğin kapasitesinin birlikte değerlendirileceğini belirtti. Yıldız, kesinleşmemiş rakamlar üzerinden tek taraflı değerlendirme yapılmasının doğru olmayacağını söyledi.

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: Rekolte beyanları, Marmarabirlik’in yalnızca ürün alım miktarının değil, sezon boyunca ihtiyaç duyacağı depolama, işleme, lojistik ve finansman kapasitesinin de önceden planlanmasına imkan sağlıyor. Bu nedenle ortaklardan beklentileri, arazilerindeki gerçek üretim miktarını dikkate alarak doğru ve gerçekçi beyanda bulunmak yönünde.

ekonomik göstergeler ve üretici bilgilendirmesi:

Yeni sezon kararlarında rekoltenin tek başına belirleyici olmadığını vurgulayan Yıldız, üretim maliyetleri, iç ve dış piyasa şartları, tüketim ve ihracat imkanları ile Marmarabirlik’in mali yapısının birlikte değerlendirileceğini ifade etti. Yıldız, Marmarabirlik'in 2025 yılında yaklaşık 6,8 milyar TL net ciro ve 35 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu mali çerçeveyi gözeten bir planlama yapacaklarını söyledi.

Ayrıca, rekolte beyannamesi vermeyen ortaklardan ürün alımına ilişkin uygulamaların olabileceği hatırlatıldı. Yıldız, sezon öncesinde farklı rakam ve yorumların gündeme gelebileceğine dikkat çekerek üreticilerin Marmarabirlik ve bağlı kooperatiflerin resmi açıklamalarını takip etmelerini istedi.

Yıldız son olarak, "Üreticimizin kafasında soru işareti kalmasını istemiyoruz. Rekolte beyan sürecinin tarihleri belli, saha çalışmaları devam ediyor. Veriler tamamlandığında ortaya çıkan tabloyu bütün yönleriyle değerlendireceğiz ve üreticimizi ilgilendiren konularda gerekli açıklamaları zamanında yapacağız." ifadelerini kullandı.

MARMARABİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ YILDIZ, 2026/2027 İŞ YILI ÜRÜN ALIM KAMPANYASI ÖNCESİNDE REKOLTE SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU. 21 EYLÜL’DE BAŞLAYAN REKOLTE BEYANLARININ 23 EKİM 2026 TARİHİNDE SONA ERECEĞİNİ BELİRTEN YILDIZ, ÜRETİCİLERİN GERÇEK ÜRETİM MİKTARINI ESAS ALAN BEYANDA BULUNMASININ, YENİ SEZON ALIM VE KAPASİTE PLANLAMASININ SAĞLIKLI YAPILABİLMESİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ.