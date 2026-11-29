Marmara'da rüzgâr alarmı: Bandırma bağlantılı feribot seferleri durdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yayımladığı kuvvetli fırtına ve yağış uyarısının ardından Bandırma bağlantılı deniz ulaşımında önemli aksamalar yaşandı. Kurum, bölgeyi kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 75-90 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına konusunda uyardı ve etkinliğin 1 Aralık akşamına kadar sürmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Hangi seferler iptal edildi:

Marmara RORO, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde planlanan tüm seferlerini güvenlik gerekçesiyle iptal etti. GESTAŞ ise Güney Marmara Adalar hattındaki 29 Kasım seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremedi. İDO tarafından da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 15:30 sefer ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19:00 sefer iptal edildi; şirketin Bursa ve Armutlu hatlarındaki bazı seferlerde de aksama meydana geldi.

Vatandaşlara uyarı ve öneriler:

Meteorolojinin ayrıca Balıkesir'in kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptığı belirtiliyor. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını, yolcu ve araç hareketlerini planlamadan önce ilgili işletmelerin güncel sefer bilgilerini kontrol etmelerini istiyor. Yolcuların, sefer bilgilerini doğrudan Marmara RORO, GESTAŞ ve İDO resmi duyurularından veya çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Deniz ulaşımındaki iptallerin duruma göre uzayabileceği, havanın seyrine bağlı değerlendirmelerle işletmelerin yeni duyurular yapabileceği kaydedildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN MARMARA BÖLGESİ İÇİN YAPTIĞI KUVVETLİ FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN BANDIRMA BAĞLANTILI FERİBOT SEFERLERİNDE İPTALLER YAŞANDI.