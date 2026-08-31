Marmara'ya dipten nefes: Tuzla'da deniz çayırı ekimi tanıtıldı

Lansman ve ortaklıklar:

Cemre Vakfı öncülüğünde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, Piri Reis Üniversitesi, Tuzla Belediyesi ve Halkbank iş birliğiyle hayata geçirilen 'DİPTE İZ - Deniz Çayırı Ekimi Projesi' İstanbul Tuzla'da düzenlenen lansman töreniyle tanıtıldı. Etkinlik 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilen temsili ekimle sembolik bir başlangıç yaptı.

Törene; İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz ve Dipte İz Proje Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Ayrıca NexgenCOP30.5 kapsamında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan 44 farklı ülkeden gelen uluslararası delegeler de törene tanıklık etti.

törende verilen mesajlar:

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, COP31 hazırlıkları çerçevesinde deniz ekosistemine yönelik eylemin önemine vurgu yaparak 'Deniz ekosistemi için söylenecek sözlerin hepsinin söylendiğini, biraz daha eylem gerekmesi gerektiğini düşünen bir vakıf olarak ilk deniz çayırı ekimini bugün bitirdik' dedi. Gökgöz, projeye destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Hacı Osman Uçan ve Halkbank'a teşekkür etti.

Proje Danışmanı ve Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz çayırlarının ekosistem için hayati önem taşıdığını belirterek 'Aldığımız her iki nefesten biri denizden geliyor. Deniz çayırları denizin akciğerleridir' dedi. Sarı, alanda gerçekleştirilen 'strong'100 metrekarelik'strong' ekimin ardından deniz canlılarının çayır alanına hızlıca yöneldiğini aktardı.

yerel uygulamalar ve beklentiler:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, ilçede kirlilikle mücadele ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bingöl, Şubat ayında Prof. Dr. Mustafa Sarı ile yaptıkları dalışta 'bebek pinaların canlanmaya ve büyümeye başladığını' gördüklerini ifade etti. Başkan, ilçede uygulanan sıkı denetimler ve dere koruma çalışmaları sayesinde kaçak deşarjların önüne geçildiğini, arıtma tesisinden çıkan suyun park-bahçe sulamasında ve sokak yıkamalarında kullanılarak toprağın doğal filtre görevi gördüğünü belirtti.

Bingöl, Tuzla'nın 5 organize sanayi bölgesi ve ileri biyolojik arıtma tesisi ile ekonomiye katkı sağlarken uzun yıllar kirlilik baskısı altında kaldığını; Cemre Vakfı'nın deniz çayırı ekiminin su kalitesini daha üst seviyelere taşıyacağını vurguladı. İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ise çevre hakkının anayasal bir hak olduğunu hatırlatarak, iklim değişikliğinin 'bugünün meselesi' olduğunu kaydetti.

deniz çayırlarının ekosistem değeri:

Proje alanında paylaşılan teknik bilgilere göre deniz çayırları, yosunlardan farklı olarak gerçek kök, gövde (rizom), damar sistemi, çiçek ve tohuma sahip tek su altı bitkileridir. Bu bitkilerin ekosistemdeki kritik rolleri şu şekilde öne çıkıyor:

1 metrekare deniz çayırı alanı günde 10 litreden fazla oksijen üreterek denizlerin akciğeri görevini görüyor. Ayrıca tropik yağmur ormanlarından 35 kat daha fazla karbon yakalayarak dipte binlerce yıl depoluyor. Kumlu dibe göre 40 kat daha fazla canlı türüne barınma, beslenme ve üreme alanı sağlıyor. Fotosentez için güneş ışığına ihtiyaç duyduğundan kıyıdan itibaren en fazla 50 metre derinliğe kadar yayılıyor. Kutuplar hariç tüm dünya denizlerinde 70'ten fazla türüyle toplam 300.000 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

Proje, yerel uygulamalarla birlikte Marmara Denizi ekosisteminin canlandırılmasına yönelik somut bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, bu tür çalışmalara akademik destek vereceklerini ve gelecekte yapay zekâ teknolojilerinin sürdürülebilirlik projelerinde önemli bir rol üstleneceğine inandıklarını belirtti.

PROGRAMA; İSTANBUL VALİ YARDIMCISI CENGİZ KARABULUT, TUZLA KAYMAKAMI ÜMİT HÜSEYİN GÜNEY, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NAFİZ ARICA, CEMRE VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI FURKAN GÖKGÖZ VE DİPTE İZ PROJE DANIŞMANI PROF. DR. MUSTAFA SARI'NIN YANI SIRA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI.