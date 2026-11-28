Olayın gelişimi:

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel bir tekneyle ilgili ihbar üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu ekipleri bölgeye intikal etti. Hareket halindeki özel tekne durdurularak üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, tekne içinde 4 düzensiz göçmen (2 çocuk) ile birlikte bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Kara takibi ve ek gözaltı:

Olayla bağlantılı yürütülen karadaki takip sonucunda, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müştereken gerçekleştirilen çalışmada bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi daha yakalandı.

Yakalamaların boyutu:

Operasyon kapsamında teknede bulunan düzensiz göçmenler ve tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama işlemleri gerçekleştirildi; hem denizde hem karada eş zamanlı müdahale ile şüpheliler ele geçirildi.

MUĞLA’NI MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN ÖZEL TEKNE İÇİNDE 2’Sİ ÇOCUK 6 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE BİR GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.