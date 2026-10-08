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marmaris açıklarında denizde müdahale: yaralı yolcu kıyıya ulaştırıldı

Muğla'nın Marmaris açıklarında yolcu gemisinde yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik botu tarafından denizden tahliye edilip 112 ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

marmaris açıklarında denizde müdahale: yaralı yolcu kıyıya ulaştırıldı

Marmaris açıklarında denizden tahliye

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden bir yolcu gemisinde yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Olayı öğrenen ekipler bölgeye hızla yönlendirildi.

Müdahale süreci:

Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu yaralı vatandaşı bota alarak denizden tahliye işlemini gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından hasta kıyıya doğru sevk edildi.

Sağlık teslimi ve koordinasyon:

Kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edilen vatandaşın sağlık durumu ekiplerce değerlendirilmek üzere yetkililere bildirildi. Olay, deniz ve kara ekipleri arasındaki koordinasyon ile sonuçlandırıldı.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN YOLCU GEMİSİNDE YARALANAN VATANDAŞ İÇİN SAHİL...

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN YOLCU GEMİSİNDE YARALANAN VATANDAŞ İÇİN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DENİZDEN TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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