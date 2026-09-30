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Marmaris Belediyesi fen işleri ekipleri mahalle yollarını yeniliyor

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Turunç Dereözü'nde 510 m sathi kaplama ve Çetibeli'de 1.750 m² beton yol tamamladı; ilçe genelinde çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Marmaris Belediyesi fen işleri ekipleri mahalle yollarını yeniliyor

çalışmanın kapsamı:

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla kendi ekip ve ekipmanlarıyla yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelerde zemin tesviyesi, şarampol temizliği ve kaplama uygulamalarını planlayarak uyguluyor.

turunç dereözü'nde sathi kaplama:

Turunç Mahallesi Dereözü mevkiinde gerçekleştirilen çalışmada 510 metre uzunlukta ve 4.100 metrekare alanda sathi kaplama yapıldı. Çalışma öncesinde mahalle içerisindeki bozuk yollarda greyder ve kepçe ile tesviye ve sıkıştırma işlemleri yapıldı; yol kenarlarında şarampol temizliği gerçekleştirildi. Zeminin hazırlanmasının ardından sathi kaplama uygulanarak yollar mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı.

çetibeli'nde beton yol hedefi:

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bir diğer çalışma noktası olan Çetibeli Mahallesi'nde eğimli ve zorlu coğrafi koşullar nedeniyle 1.750 metrekare beton yol çalışması tamamlandı. Bölgede sürdürülecek çalışmalarla Çetibeli Mahallesi'nde toplam 4.000 metrekare beton yol yapılması hedefleniyor. Beton yol uygulamalarıyla özellikle eğimli ve zorlu arazi şartlarının bulunduğu bölgede ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

MARMARİS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM VE İYİLEŞTİRME...

MARMARİS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. TURUNÇ DEREÖZÜ MEVKİNDE 510 METRE UZUNLUĞUNDA SATHİ KAPLAMA YAPILIRKEN, ÇETİBELİ MAHALLESİ’NDE 1750 METREKARELİK BETON YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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