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Marmaris dünya sahnesinde 12 ay turizm hedefini anlattı

Marmaris Belediyesi, WTM Londra Fuarı'nda kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini anlatarak 12 ay turizm hedefi ve yeni iş birliklerini paylaştı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Marmaris dünya sahnesinde 12 ay turizm hedefini anlattı

Marmaris, WTM Londra fuarında uluslararası tanıtım yaptı

Dünyanın önde gelen turizm buluşmalarından biri olan WTM Londrada yer alan Marmaris Belediyesi, kentin turizm potansiyelini uluslararası profesyonellere sundu. Fuarda Marmaris’in doğal, tarihi ve kültürel değerleri ziyaretçilere aktarıldı; sürdürülebilir turizm ve iş birlikleri ön plana çıktı.

fuar katılımı ve temsil heyeti:

Bu yıl 47. kez düzenlenen fuar, 3-5 Kasım tarihlerinde ExCeL London Fuar Merkezi'nde yapıldı ve dünya genelinden seyahat acenteleri, tur operatörleri ile sektör temsilcilerini ağırladı. Marmaris ekibi, Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulan stantta tanıtım faaliyetlerini yürüttü. Heyette Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Başkan Yardımcısı Pelin Yaylalı, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ece Baysal Güngör, GETOB yöneticileri ve sektör temsilcileri yer aldı.

12 ay turizm hedefi ve görüşmelerin içeriği:

Acar Ünlü fuar süresince seyahat acenteleri, tur operatörleri ve havayolu firmalarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde Marmaris’in sadece yaz destinasyonu olmadığı, yılın 12 ayı canlı bir kent olduğu vurgulandı. Belediye ve turizm paydaşlarının yürüttüğü çalışmalarla sonbahar ve kış dönemlerinde de talepte artış gözlemlendiği belirtildi.

Başkan Ünlü, Marmaris’in doğası, denizi ve tarihi mirasıyla daha fazla nitelikli turist çekmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Fuarda kentin düzenlediği etkinlikler ve festivallerin turizm sezonunu uzatmaya yönelik rolü ile sürdürülebilir turizm uygulamaları sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

Katılımcılarla kurulan temasların, yeni iş birlikleri ve uluslararası bağlantıların güçlenmesine zemin hazırlaması bekleniyor. Marmaris ekibi, kentin tanıtımını dünya sahnesinde sürdürülebilir biçimde genişletme yönündeki çalışmalarını ve planlarını ön plana çıkardı.

Fuar katılımı, Marmaris’in uluslararası pazardaki konumunu güçlendirme ve sezonu uzatma hedeflerine katkı sağlama amacı taşıyor; yetkililer, bu hedef doğrultusunda iletişim ve iş birliklerini artıracaklarını belirtti.

MARMARİS’İN TURİZM HEDEFLERİ LONDRA’DA ANLATILDI

MARMARİS’İN TURİZM HEDEFLERİ LONDRA’DA ANLATILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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