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Marmaris ekimde kültür, sanat ve denizde yoğun bir hafta yaşayacak

Ekim son haftasında Marmaris, uluslararası sanat projeleri, yat ve yüzme yarışları ile gastronomi etkinliklerini Cumhuriyet coşkusuyla bir arada sunacak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmaris ekimde kültür, sanat ve denizde yoğun bir hafta yaşayacak

Ekim programı hız kazanıyor:

Marmaris, ekim ayının son haftasında yerli ve yabancı ziyaretçilere hitap eden yoğun bir etkinlik takvimiyle turizm sezonunu hareketlendiriyor. Kent, kültürden sanata, spordan gastronomiye uzanan bir program sunarken aynı zamanda Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü coşkusunu da yaşayacak.

Uluslararası sanat vurgusu:

İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) çatısı altındaki Tabularasa Transnational Art Platform tarafından düzenlenen Kıymetli Hurdalar - Valuable Scraps projesi 20 Ekim itibarıyla Marmaris’te sanatseverlerle buluşacak. Projede yer alan hurda malzemelerden üretilmiş eserler, yedi ülkeden 11 sanatçı tarafından hazırlanıp Marmaris Atatürk Meydanında sergilenecek; etkinlik sürdürülebilirlik ile yaratıcılığı bir araya getiriyor.

Festival ve konserler limanı canlandıracak:

23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Marmaris Oktoberfest, Netsel Marina ve Yat Limanı çevresinde gerçekleştirilecek organizasyonlarla liman atmosferine canlılık kazandıracak. Konserler ve eğlence programlarında yer alacak gruplar arasında Kesme Şeker de sahnede olacak; etkinlikler yat yarışları haftasının coşkusuna eşlik edecek şekilde kente festival ruhu taşıyacak.

Deniz sporları ve yarışlar:

Deniz tutkunları için de yoğun bir program hazırlanmış durumda. 24-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 37. Marmaris Uluslararası Yat Yarışları Haftası, dünyanın farklı ülkelerinden yelkencileri Marmaris Körfezi’nde bir araya getirerek kentin uluslararası denizcilikteki bilinirliğini güçlendirecek. Organizasyonu Marmaris Uluslararası Yat Kulübü üstleniyor.

Ayrıca 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası açık deniz yarışlarıyla, İçmeler başlangıçlı parkurda farklı ülkelerden sporcuların mücadelelerine sahne olacak. Marmaris’in deniz ve spor turizmi potansiyeli bu etkinliklerle bir kez daha öne çıkacak.

Gastronomi ve Cumhuriyet coşkusu:

Programın lezzet ayağında 26-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 1. Uluslararası Gastronomi Yarışması yer alıyor. Yarışma, farklı mutfak kültürlerini ve profesyonelleri bir araya getirerek Marmaris’in gastronomi turizmine katkı sunmayı hedefliyor.

28-29 Ekim tarihlerinde ise kent, Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek konserler, fener alayları ve açık etkinliklerle bayram coşkusunu meydanlara taşıyacak.

Programın ardından da hareketlilik devam ediyor; 31 Ekim-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Hemithea Yelken Yarışı ile Marmaris Körfezi kasım ayının ilk haftasında da yelken tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.

Bu takvim, Marmaris’in hem kültür ve sanat hem de deniz ve spor etkinliklerinde uluslararası bir buluşma noktası olma iddiasını güçlendiriyor; yerel ekonomi ve turizme kısa vadede önemli katkılar sunması bekleniyor.

MARMARİS ETKİNLİĞE DOYACAK

MARMARİS ETKİNLİĞE DOYACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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