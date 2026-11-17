Marmaris Belediyesi, kent merkezinde kültür ve sanat yaşamını görünür kılmak amacıyla 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na Sahne Marmarisi kazandırıyor. Çok amaçlı tasarlanan ve kullanım kolaylığı gözetilen bu sahne, gençlerin, çocukların ve amatör sanatçıların performanslarını kent halkıyla buluşturmayı hedefliyor.

projenin amacı ve hedefleri:

Proje, Marmaris Belediyesi tarafından özellikle gençlerin ve çocukların sanata erişimini artırmak, amatör grupların sahne bulma zorluğunu azaltmak ve kentte sanatsal etkinliklere katılımı teşvik etmek üzere planlandı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı gibi kent merkezindeki yoğun bir noktada kurulacak platform, sanat üretiminin halka daha yakın olmasını sağlayacak yeni bir buluşma noktası oluşturacak.

Öncelik, gençler, çocuklar ve amatör topluluklara verilecek; böylece yerel yetenekler kendi çalışmalarını düzenli olarak sergileyebilecek ve izleyiciyle doğrudan etkileşim kurabilecek. Proje, farklı sanat dallarıyla ilgilenen gençlerin kendilerini ifade edebileceği, üretimlerini paylaşabileceği ortam yaratmayı amaçlıyor.

tasarım ve kullanım detayları:

Mimar Deren Uysal Atölye tarafından tasarlanan Sahne Marmaris, 4x7 metre boyutlarında çok amaçlı bir platform olarak planlandı. Kullanım kolaylığı dikkate alınarak tasarlanan yapı, küçük ölçekli etkinliklerin yanı sıra daha büyük organizasyonlarda mevcut ana sahnenin üzerine yerleştirilebilecek bir altyapı görevi de görecek şekilde kurgulandı.

Projede öne çıkan çok amaçlı kullanım özelliği, etkinliklerin düzenlenmesini kolaylaştıracak ve Marmaris’in kültür-sanat yaşamına kalıcı bir alan kazandıracak. Aynı zamanda amatör topluluklar için ulaşılabilir bir sahne imkanı sunarak kent içi kültürel dinamizmi güçlendirmesi bekleniyor.

MARMARİS BELEDİYESİ, GENÇLERİN, ÇOCUKLARIN VE AMATÖR SANATÇILARIN YETENEKLERİNİ SERGİLEYEBİLECEĞİ SAHNE MARMARİS’İ 19 MAYIS GENÇLİK MEYDANI’NA KAZANDIRIYOR. ÇOK AMAÇLI TASARLANAN SAHNE, KENTTE SANATIN HERKES İÇİN DAHA ULAŞILABİLİR OLMASINI SAĞLAYACAK.