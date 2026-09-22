Marmaris sürdürülebilir turizm için Avrupa kentleriyle deneyim paylaştı

Marmaris akıllı turizm çalıştayında Dubrovnik'te temsil edildi

Avrupa Yeşil Öncüsü 2026 finalistleri arasında yer alan Marmaris, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde 8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Akıllı Turizm Çalıştayı'na katıldı.

Etkinlikte Marmaris'i, Marmaris Belediyesi Özel Kalem ve AR-GE Müdürü Doç. Dr. Didem Gamze Işıksal temsil etti.

Çalıştayın odağı:

Program süresince ziyaretçi yoğunluğunun yönetimi, iklim değişikliğine uyum, veriye dayalı turizm yönetimi ve yerel halkın yaşam kalitesi ile ziyaretçi deneyimi arasındaki denge gibi başlıklar değerlendirildi.

Saha ziyaretleri ve uygulamalar:

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde sürdürülebilir turizm ve döngüsel ekonomi alanındaki uygulamalar yerinde incelendi; katılımcılar deneyimlerini paylaştı.

"Markalaşma sürecinde Marmaris’in doğal değerlerini ve yerel kimliğini koruyarak sürdürülebilir ve yenilikçi bir turizm anlayışıyla gelişmesi açısından program bizim için çok verimli geçti. Avrupa’nın farklı turizm kentlerinin deneyimlerini yerinde görme ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma fırsatı yakaladık. Bu deneyimleri Marmaris’in turizm vizyonuna katkı sağlayacak çalışmalara aktarmayı hedefliyoruz"

Yetkililer, çalıştayda edinilen bilgi ve deneyimlerin kentin geleceğine yönelik çalışmalara aktarılacağını belirtti.

AVRUPA YEŞİL ÖNCÜSÜ 2026 FİNALİSTLERİ ARASINDA YER ALAN MARMARİS, HIRVATİSTAN’IN DUBROVNİK KENTİNDE DÜZENLENEN AKILLI TURİZM ÇALIŞTAYI’NDA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ TURİZM UYGULAMALARINI ELE ALDI.