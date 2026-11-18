görüşmenin gündemi:

Marmaris Ticaret Odası’nın yeni seçilen yönetimi, göreve gelişin ardından Ankara’da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarete MTO Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sebahat Ece Baysal Güngör, Meclis Başkanı Harun Aslan, meclis başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni seçilen meclis ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarı diledi ve birliktelik vurgusu yaptı. Hisarcıklıoğlu'nun ifadesiyle "Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için el birliğiyle çalışma zamanı", görüşmenin temel mesajlarından biri oldu.

yeni dönemin öncelikleri:

MTO Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sebahat Ece Baysal Güngör, seçim sürecinin yoğun katılımla ve rekabetle geçtiğini belirterek üyelerden gelen mesaj doğrultusunda çalışmalara başladıklarını ifade etti. Güngör, Muğla’nın ilk kadın oda başkanı olmasının önemine dikkat çekti ve kadınların iş hayatında, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.

Güngör hem seçim sürecine dair değerlendirmesinde hem de yeni yönetimin yol haritasında şu noktaları öne çıkardı: "Üyelerimizin mesajını aldık, çalışmaya başladık" ve kadınların daha fazla aday olması gerektiği yönündeki çağrısı. Ziyarette ayrıca Marmaris Ticaret Odası’nın yeni dönem çalışmaları ve iş hayatına yönelik hedefler detaylı şekilde ele alındı.

Toplantı, hem merkezi oda ağının tecrübe aktarımı hem de yerel yönetimin üyeye dönük önceliklerini netleştirmesi açısından değerlendirildi. Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde üyelerin beklentilerini ön planda tutarak adımlar atması ve yerel işletmelerle yakın iletişim sürdürmesi bekleniyor.

MARMARİS TİCARET ODASI’NIN YENİ YÖNETİMİNDEN TOBB’A ZİYARET