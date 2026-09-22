marmaris tiyatrosu muğla'da sabahattin ali uyarlamasıyla sahnede

marmaris tiyatrosu muğla sahnesinde

Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET) kursiyerleri tarafından sahnelenen 'Böyledir Bizim Sevdamız', 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında 27 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Muğla'da tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonunda izlenebilecek.

oyunun kaynağı ve anlatısı:

Oyun, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin unutulmaz eseri "Hasan Boğuldu"dan uyarlanıyor. Sahneye taşınan anlatımda, Kaz Dağları'nda obalı Emine ile ovalı Hasan arasında geçen, birbirine kavuşamayan iki aşığın hüzünlü öyküsü; canlı müzik, türküler ve danslarla zenginleştirilmiş bir dille seyirciye aktarılıyor.

oyuncu kadrosu ve teknik ekip:

Oyunda 50 kişilik geniş bir kadro görev alıyor; kadronun büyük bölümü amatör oyunculardan oluşuyor. Emine rolünü Ayşe Şahin Gençtürk, Hasan rolünü ise Ömer Şencan canlandırıyor. Oyunun yönetmenliğini Cengiz Sezgin, yönetmen yardımcılığını Zidan Akgül üstleniyor.

Uyarlama metni Hüseyin Yıldız'a ait olup, müzikler Deniz Ersin Avcı tarafından, koreografi ise Kadir Can Eryetiş tarafından hazırlanmıştır. MABET'in daha önce sahnelediği oyunlar arasında geçen sezon sergilenen "Böcekler" ve "Böyledir Bizim Sevdamız" yer almış; bu kez ekip, aynı oyunla Marmaris'i festivalde temsil edecek.

Yerel yönetim bünyesinde kurulan Marmaris Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği eserlerin ilçe sınırlarını aşarak farklı şehirlerde de izleyiciyle buluşması hedefleniyor. Festival programı kapsamında gerçekleşecek gösteri, hem amatör oyunculuk örneklerini hem de bölgesel edebi mirasın sahneye aktarılışını gözler önüne serecek.

MARMARİS BELEDİYE TİYATROSU KURSİYERLERİNİN SAHNELEDİĞİ “BÖYLEDİR BİZİM SEVDAMIZ”, 33. ULUSLARARASI MUĞLA KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ KAPSAMINDA 27 EYLÜL’DE MUĞLA’DA TİYATROSEVERLERLE BULUŞACAK.