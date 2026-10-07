Marmaris'te 93 yaşındaki hastaya umut veren katarakt ameliyatı

Ameliyat ve takip:

Marmaris Devlet Hastanesi Göz Kliniği'nde gerçekleştirilen katarakt operasyonu, 93 yaşındaki bir hastaya başarıyla uygulandı. Operasyonu yapan isim Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Fırat Apa olarak belirtildi; hastanın ameliyatın ardından genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hastane heyetinin ziyaretleri:

Operasyonun hemen sonrasında, Başhekim Op. Dr. Oğuzhan Erciyes, Başhekim Yardımcısı Erdoğan Kocayiğit ve Dr. Mustafa Fırat Apa hastayı odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve ameliyat sonrası durumu kontrol etti. Hastane yetkilileri, yakın takip ve gerekli kontrollerin sürdürüleceğini vurguladı.

Kamu hizmetinde ileri yaş erişimi:

Başarılı operasyon, Marmaris Devlet Hastanesi'nin ileri yaştaki hastalara sunduğu göz sağlığı hizmetlerinin bir örneği olarak değerlendirildi. İşlem, ilçedeki kamu hastanesinin katarakt cerrahisi sunma kapasitesini ve yaşlı hastaların da bu hizmetlerden yararlanabildiğini gösterdi.

MARMARİS DEVLET HASTANESİ’NDE 93 YAŞINDAKİ HASTAYA BAŞARILI GÖZ AMELİYATI