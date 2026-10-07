Dolar 49,1896 +0,03%
Euro 55,1179 -0,41%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.544,49 -1,17%
EUR/USD 1,1202 -0,54%
Brent Petrol 100,49 -0,09%
--°

Marmaris'te 93 yaşındaki hastaya umut veren katarakt ameliyatı

Marmaris Devlet Hastanesi'nde 93 yaşındaki hastaya Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Fırat Apa tarafından yapılan katarakt ameliyatı başarıyla tamamlandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 18:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Marmaris'te 93 yaşındaki hastaya umut veren katarakt ameliyatı

Ameliyat ve takip:

Marmaris Devlet Hastanesi Göz Kliniği'nde gerçekleştirilen katarakt operasyonu, 93 yaşındaki bir hastaya başarıyla uygulandı. Operasyonu yapan isim Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Fırat Apa olarak belirtildi; hastanın ameliyatın ardından genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hastane heyetinin ziyaretleri:

Operasyonun hemen sonrasında, Başhekim Op. Dr. Oğuzhan Erciyes, Başhekim Yardımcısı Erdoğan Kocayiğit ve Dr. Mustafa Fırat Apa hastayı odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve ameliyat sonrası durumu kontrol etti. Hastane yetkilileri, yakın takip ve gerekli kontrollerin sürdürüleceğini vurguladı.

Kamu hizmetinde ileri yaş erişimi:

Başarılı operasyon, Marmaris Devlet Hastanesi'nin ileri yaştaki hastalara sunduğu göz sağlığı hizmetlerinin bir örneği olarak değerlendirildi. İşlem, ilçedeki kamu hastanesinin katarakt cerrahisi sunma kapasitesini ve yaşlı hastaların da bu hizmetlerden yararlanabildiğini gösterdi.

MARMARİS DEVLET HASTANESİ’NDE 93 YAŞINDAKİ HASTAYA BAŞARILI GÖZ AMELİYATI

MARMARİS DEVLET HASTANESİ’NDE 93 YAŞINDAKİ HASTAYA BAŞARILI GÖZ AMELİYATI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galata'dan Gazze'ye destek: kule Filistin bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
images

Alaplı’da Çınar için haftalık dayanışma pazarı başlatıldı
images

Sabahlarda ilk adımda topuk ağrısı ihmal edilmemeli
images

Döllük'ün yeni kimliği Kafkas: meclis kararı beklenen değişimi başlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Amasra açıklarında 27 saattir iz bulunamayan madenci için geniş çaplı arama

Besni çevre yolunda yaya çarpması: Kurşunlu Camii önünde can kaybı

Adana trafiğinde gece kazası: dönüş yapan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Besni çevre yolunda karşıdan geçerken çarpılan yaya yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor